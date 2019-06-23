Diyarbakırspor 51.yılını kutluyor

Geçen sezon büyük bir başarı örneği göstererek Deplasmanlı Süper Amatör Lig'e çıkan efsane Diyarbakırspor, 51. yılı kutlaması yapacak.

24 Haziran Pazartesi günü 51. yılını kutlayacak olan Diyarbakırspor, 51. yaşına nostaljik bir çalışma ve yeni bir yönetimle giriyor. Kulübün mazisini yansıtan resim sergisi pazartesi günü İçkale'de halkla buluşacak. Pazartesi günü ayrıca yeni yönetim ilan edilecek. Pazartesi günü saat 10.00'da DESOB konferans salonunda yapılacak olağanüstü kongre ile yeni yönetim şekillenecek. İş adamı Ekrem Karakoç başkanlığında Güneydoğu Spor Yazarları Derneği'nin de destek verdiği yönetimde Diyarbakırspor'un eski kaptanı ve antrenörü Mehmet Budakın, spor koordinatörü olarak görev yapacak.

Saat 14.00'da tarihi İçkale Müzesinde kulübün mazisine ilişkin resim, görüntü ve bilgilerin paylaşılacağı sergi yapılacak. Halka açık olacak sergiye katılımın yüksek olması için sosyal medyadan çağrılar yapılıyor.

Akşam saat 21.21'de ise kulübün 51. yılı anısına tarihi On Gözlü Köprü'de taraftarlar tarafından görsel şovlar içeren kutlamalar gerçekleştirilecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA