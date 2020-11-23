Diyarbakırlıları Dicle Nehri ile buluşturacak projenin çalışmalarına başlandı
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Diyarbakırlıları Dicle Nehri ile buluşturacak projenin çalışmalarına başlandı

23.11.2020 15:05 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:05
Diyarbakırlıları Dicle Nehri ile buluşturacak projenin çalışmalarına başlandı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yaptığı toplantıda Diyarbakırlıları Dicle Nehri ile buluşturacak projeyi değerlendirdi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yaptığı toplantıda Diyarbakırlıları Dicle Nehri ile buluşturacak projeyi değerlendirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Karaloğlu'nun, Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle Dicle Nehri çevresinde yapılacak projeye yönelik çalışmalarla ilgili toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Fiskaya'da, üniversite köprüsünden başlayıp Silvan köprüsüne kadar uzanan hat boyunca yaklaşık 135 hektarlık alan ve Dicle Nehrinin karşı kıyısında üniversite köprüsünden Kırklar Dağı'na doğru 45 hektarlık alanı kapsayan projenin detaylarının ele alındığı toplantıda Karaloğlu'nun yetkililerle proje hakkında istişarelerde bulunduğu bildirildi.

Toplantıda, Fiskaya köprüsü ve Ongözlü köprü arası ile yine Fiskaya köprüsü ve Silvan köprüsü arasında Dicle Nehri boyunca yapılması planlanan peyzaj çalışmasının sınırlarının belirlenmesi ve projenin 2 etap şeklinde tamamlanması kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, geçen hafta sonu Fiskaya ve Hevsel Bahçelerinde incelemelerde bulunan Karaloğlu'nun, Dicle Nehrinin çevresine yönelik ihya çalışmaları yapılacağını belirttiği hatırlatıldı.

Karaloğlu, projenin tamamlanarak, çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaloğlu, "Bir tarafta 8 bin yıllık bereket bahçesi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan değerimiz Hevsel Bahçeleri, diğer tarafta kıvrıla kıvrıla uzandığı her yere bereket götüren muazzam Dicle Nehri. İnşallah yeni projemizle, Diyarbakır'ı Diyarbakırlıyı Dicle ile buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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