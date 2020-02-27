Diyarbakırlılar Regaip Kandili'nde Ulu Camii'ne akın etti

27.02.2020 22:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 22:46

Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Tarihi Ulu Cami'de akın etti. Camiye gelenler arasında bulunan ve HDP önünde evlat nöbeti tutan baba da oğluna kavuşmak için dua etti.



Mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan 5. Harem-i Şerif Ulu Cami'ye akın etti. Yatsı namazının kılınması sonrası vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken, Tarihi Ulu Cami'ye dua etmek için gelen ve 178 gündür oğlu için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakırlı Süleyman Aydın da dua etti.



"Oğlumun sağ salim evine dönmesi için dua ettim"



Duaların ardından İHA muhabirine açıklamada bulunan Aydın, "Sur ilçesinde oturduğum için Regaip Kandili idrak etmek için Ulu Cami'ye geldim. Bu gece çok hayırlı bir gece üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'dir. Bu yüzden terör örgütü tarafından kaçırılan oğlumun sağ salim evine dönmesi için dua ettim. 5 yıldır evimizde huzur kalmadı. Her zaman olduğu gibi bu gece de Allah'ıma yalvarmaya dua etmeye geldim. İnşallah dualarımız kabul olur ve bu hasretlik biter, oğlumla birlikte eve döneriz" dedi.



Diyarbakırlı vatandaşlar İdlib şehitleri için dua etti



Mahmut Ataş isimli vatandaş da, İdlib şehitleri için dua ettiğini belirterek, "Tüm Müslümanların kandili mübarek olsun. Rabbimize el açmaya geldik inşallah Rabbim dualarımızı kabul eyler. Burada dua ederken, İdlib'deki şehitlerimize ve orada olan askerlerimize dua ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu.



Yapılan duaların ardından vatandaşlar camiden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA