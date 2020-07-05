Diyarbakırlılar, koronavirüse rağmen halaydan vazgeçmiyor
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Diyarbakırlılar, koronavirüse rağmen halaydan vazgeçmiyor

Diyarbakırlılar, koronavirüse rağmen halaydan vazgeçmiyorDİYARBAKIR'da son günlerde koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen düğünlerde tedbirlere uyulmadığı ortaya çıktı.

05.07.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:01

Diyarbakırlılar, koronavirüse rağmen halaydan vazgeçmiyor

DİYARBAKIR'da son günlerde koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen düğünlerde tedbirlere uyulmadığı ortaya çıktı. Dün akşam görüntülenen düğünde kol kola halay çekenlerin salgın tedbirlerini hiçe saydığı gözlendi.

Son günlerde koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Diyarbakır'da, tedbirlerin uyulmadığı bir düğünde onlarca kişinin kol kola çektiği halayla görüldü. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı tutulan düğün salonları, 1 Temmuz itibarıyla kapılarını açtı. Bakanlığın düğün salonlarında takı töreni, maskesiz salona girmek, oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmaması yönündeki yayınladığı genelgeye rağmen, Diyarbakır'da bir düğünde çekilen görüntülerde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Uzmanların yaptığı açıklamada son günlerde koronavirüs vakalarının yüzde 15 arttığı kentte, düğünlerde tedbirlere uyulmadığı ortaya çıktı. Dün akşam bir düğünde çekilen görüntülerde, yöreye ait oyun havalarının çalınmasıyla, sosyal mesafe unutularak maskesiz onlarca kişi kol kola halay çekti.

Diyarbakırlılar, koronavirüse rağmen halaydan vazgeçmiyor

Kaynak: DHA

Manşet

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