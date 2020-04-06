Diyarbakırlılar, güneşli havada önlemleri unuttu Diyarbakırlılar, güneşli havada önlemleri unuttuDİYARBAKIR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' uyarılarına rağmen, havanın güneşli olmasını fırsat bilenler dışarıya akın etti.

Diyarbakırlılar, güneşli havada önlemleri unuttu

DİYARBAKIR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' uyarılarına rağmen, havanın güneşli olmasını fırsat bilenler dışarıya akın etti. Ziyarete kapatılan tarihi yerlerde kimsenin bulunmadığı kentte dolaşanlardan çoğu maske takmadı, sosyal mesafe kuralına uymadı.

İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararlarla koronavirüs tedbirleri en üst seviyede uygulanmaya çalışılan Diyarbakır'da güneşli hava nedeniyle uyarıları dikkate almayan vatandaşlar dışarıya akın etti. Kurul tarafından ev ve işyerlerinin önüne oturulması da yasaklanan kentteki tarihi Ongözlü Köprü ile mekanlar da ziyarete kapatıldı. Ziyarete kapatılan tarihi yerlerde insan yoğunluğu bulunmazken, vatandaşlar, uyarılara rağmen cadde ve sokaklara çıktı. Çarşı ve pazarların bulunduğu Turistik ve Gazi caddesinde dolaşan çoğu vatandaşın uyarılara rağmen maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

DIŞARI ÇIKANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Caddede gezenlere tepki gösteren Halis Saraçoğlu, önlem alınmasını istedi. İhtiyacı için dışarıda olduğunu söyleyen Saraçoğlu, "Türkiye geneli en az 3 hafta bizi dışarı çıkarmasınlar. Eğer biz bu hastalığı yenmek istiyorsak, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz bir süre içerde kalalım. Hava güzel olduğu zaman dışarı çıkıyoruz, ciddiye almıyoruz. Atalarımızın bir sözü var ateş düştüğü yeri yakar. Şimdi benim ailemde biri gittiği zaman ben önemseyeceğim. Şimdi dikkate almıyoruz. Büyüklerimizden ricam; bizi bir süre içeri alsınlar. Bu şekilde olmaz. 'Hava güneşli efendim, 30 derece virüs gidiyor.' Hayır, bilim insanları diyor '20- 30 derecede kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bunu kim çıkartıyor' diyorlar. Yani demek istediğimiz dışarıda olduğumuz sürece bu hastalığı atlatacağımızı da zannetmiyorum. Gençler mesela yaşlılarımızla büyüklerimizle alay ediyorlar. Geçen gün ben gördüm. Bir tane yaşlı geçiyordu. Gençler arkadan ona diyordu 'korona korona.' Bak onları da dışarı bırakmadılar. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

ARAÇ GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINA SIKI DENETİM

Ulaşım kısıtlaması getirilen kentlerden biri olan Diyarbakır'da kentin giriş ve çıkışlarında da kontroller en üst seviyede yapılıyor. Jandarma ve polis ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında 24 saat denetim yapıyor. Durdurulan araçlarda bulunanların vücut sıcaklıklarını da ölçen ekipler, izinleri olmayanları geldikleri yöne yönlendirirken, sosyal mesafe kuralına uymayanlara da idari para cezası uyguluyor.

Kaynak: DHA