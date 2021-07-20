Diyarbakırlılar, bayram namazı için Ulu Cami'yi tercih etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakırlılar, bayram namazı için Ulu Cami'yi tercih etti

Diyarbakırlılar, bayram namazı için Ulu Cami'yi tercih etti
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da vatandaşlar, bayram namazı kılmak için kentteki camileri doldurdu.

DİYARBAKIR'da vatandaşlar, bayram namazı kılmak için kentteki camileri doldurdu. Vatandaşların en çok tercih ettiği cami, İslam dünyasının 5'inci Harem-i Şerif-i olan tarihi Ulu Cami oldu. Camiye sığmayan bir kısım cemaat avluda namaza durdu.

Sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camilere akın eden Diyarbakırlılar, İslam dünyasının 5'inci Harem-i Şerif-i olan tarihi Ulu Cami'yi doldurdu. Cemaat camiye sığmayınca bazıları avluda namaza durdu. Namaz öncesi vaaz dinleyen cemaat, namaz sonrasında hep birlikte dua etti.Bayramın namazının ardından hutbe okundu. Hutbede yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemine değinilirken, kardeşlik ve muhabbete de vurgu yapıldı. Cemaatle birlikte namaz kılan Vali Münir Karaloğlu da namaz sonrasında vatandaşların bayramını kutladı.


Diyarbakırlılar, bayram namazı için Ulu Cami'yi tercih etti
Diyarbakırlılar, bayram namazı için Ulu Cami'yi tercih etti
Diyarbakırlılar, bayram namazı için Ulu Cami'yi tercih etti
Diyarbakırlılar, bayram namazı için Ulu Cami'yi tercih etti
Diyarbakırlılar, bayram namazı için Ulu Cami'yi tercih etti
Diyarbakırlılar, bayram namazı için Ulu Cami'yi tercih etti
Diyarbakırlılar, bayram namazı için Ulu Cami'yi tercih etti
Diyarbakırlılar, bayram namazı için Ulu Cami'yi tercih etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan

Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Düm Tek Tek Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Mesut Özil Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakırlılar, bayram namazı için Ulu Cami'yi tercih etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.07.2021 07:45:44. #1.13#

title