Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu
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Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu

10.02.2021 09:16 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:22
Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu

ALTIN fiyatlarındaki sert düşüş, özellikle altın borcu olanlar ve düğünlerini erteleyenler için fırsata dönüştü.

ALTIN fiyatlarındaki sert düşüş, özellikle altın borcu olanlar ve düğünlerini erteleyenler için fırsata dönüştü. Diyarbakır'ın tarihi kuyumcular çarşısı, altın almak isteyenlerle doldu. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altın fiyatlarında yüzde 25 oranında düşüş yaşandığını belirterek, "Özellikle borcu olanlar ve düğünlerini erteleyenler için bu bir fırsat. Eğer varsa paraları bu seviyelerde altın almalarını öneriyorum. Çünkü birkaç ay sonra bu seviyeleri arar duruma gelebilirler" dedi.

Kasım ayında 540 lira ile tarihi yüksek seviyeyi gören altın fiyatları, son 7 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Piyasalarda salı günü altın, 420 liradan işlem gördü. Özellikle altın borcu olanlar ve düğünlerini erteleyenler, altın fiyatlarındaki bu düşüşü fırsat bilerek kuyumcuların yolunu tuttu. Yatırımcıların da ilgisiyle kuyumcuların yüzü gülerken, Diyarbakır'ın tarihi kuyumcular çarşısı, altın almak isteyenlerle doldu.

'BİRKAÇ AY SONRA BU SEVİYELERİ ARAR DURUMA GELEBİLİRLER'

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner, altın fiyatlarındaki düşüşte, doların Türk lirası karşısında değer kaybetmesi ile ABD'deki başkanlık seçimlerinin etkili olduğunu söyledi. Yüzde 25 oranında düşüşün yaşandığını kaydeden Öner, özellikle borcu olanlara çağrıda bulanarak, bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye etti. Öner, "ABD'de Biden'ın kazanmasından sonra altın ons olarak biraz gevşedi ama bugün biraz toparlanma oldu. Düşüş oranına baktığımızda yüzde 25 oranında bir düşüş gerçekleşti. Özellikle borcu olanlar için bu bir fırsat. Eğer varsa paraları bu seviyelerde altın almalarını öneriyorum. Çünkü belki birkaç ay sonra bu seviyeleri arar duruma gelebilirler. Altının yükseleceğini öngörüyoruz. Altın gram olarak 540 liradan 480 liraya gerileyince vatandaşlar bundan daha aşağı düşmez diyerek o rakamlardan da aldı ama borcu olanlar ve düğünlerini erteleyenler için bu düşüş bir fırsattır. Bu seviyelerden alsınlar. Altının yönünü her zaman yukarı doğru bekliyoruz. Tabi bu yine dolar ile Türk lirasının seyrine bağlı. dolar, Türk lirası karşısında yine düşerse altın da biraz daha düşecektir. Dolar 8.57'den düştü bu seviyelere ve tekrar o seviyelere çıkarsa altın da yine gram bazında 540- 550 bandına gelecektir" diye konuştu. 

Altının her zaman en güvenli liman olduğuna vurgu yapan Öner, rağbet gören kripto paranın sanal olduğunu ve altının yerini hiçbir şeyin alamayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Altın her zaman en güvenli yatırım limanıdır. Son zamanlarda vatandaşlar arasında bu kripto paralar cazip hale gelmeye başladı ama örneğin 'Bitcoin' diyorlar. 'Bitcoin'in geçmişi nedir altına göre? 'Bitcoin' 8-10 yıllık bir kripto para, fiziki olarak yok, sadece hesabınızda görüyorsunuz. Ama altının yerini hiçbir şey tutamaz. Aldığınız altını her zaman muhafaza edebilirsiniz. Bir de altın için bir deyim var; 'Altın gördüğü yeri unutmaz' diye. Altın düştüğünde bile her zaman yüksek seviyeyi test eder. Örnek olarak 540'lardan bu seviyelere geldi, aynı seviyeleri test edeceğini söyleyebilirim ama uzun vadede, 1 yıl ya da 1,5 yıl içinde olabilir. Kısa vadede o seviyeye yükselecek, diye bir şey yok." 

Tarihi kuyumcular çarşısına gelip, altın alışverişi yapanların kimi altın borcunu ödemek için kimi de düşük fiyatı fırsat bilerek, yatırım amaçlı aldıklarını söyledi.

Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu
Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu
Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu
Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu
Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu
Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu
Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu
Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu
Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu
Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu
Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu
Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu
Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu
Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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