Diyarbakırlılar 2,5 ay sonra ciğerle buluştu
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Diyarbakırlılar 2,5 ay sonra ciğerle buluştu

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında hizmet veren kafe, lokanta ve kahvaltıcılar, korona virüs sonrası normalleşme planı kapsamında vatandaşlara, belirlenen kurallara uygun hizmet vermeye başladı.

Diyarbakırlılar 2,5 ay sonra ciğerle buluştu
01.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:22

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında hizmet veren kafe, lokanta ve kahvaltıcılar, korona virüs sonrası normalleşme planı kapsamında vatandaşlara, belirlenen kurallara uygun hizmet vermeye başladı. Diyarbakırlılar aylar sonra meşhur ciğeri ve kahvaltısıyla buluştu.

Korona virüs salgınıyla birlikte Türkiye'de tedbirler doğrultusunda kısıtlamaların geride bırakıldığı ve normalleşmeye geçişin adımlarıyla birlikte kapalı olan işletmeler dezenfekte, maske kullanıp, sosyal mesafe kurallarına uyarak hizmet vermeye başladı. Diyarbakırlılar, 2,5 ay sonra ciğeri ve kahvaltısıyla bir araya gelerek tadını çıkarttı.

"Millet yarasayı yedi, biz burada ciğere hasret kaldık"

Ocakbaşı yetkilisi Şeyhmus Erdin, 2,5 ay sonra bu virüsten dolayı mekanlarını kapalı olduğunu ifade etti. Diyarbakır halkının ciğere hasret kaldığını aktaran Erdin, "Millet yarasayı yedi, biz burada ciğere hasret kaldık. Millettin bu hasretini gideriyoruz. Mesafeli, sınırlandırma genelge bize gerekiyorsa onları uyguluyoruz. Tedbirlerimiz en üst seviyede. Eldivenlerimiz, maskelerimiz, mesafeli oturma olsun, Diyarbakır halkına en iyi şekilde hizmet vermeye çalışacağız. Şuan yoğunluk var. İlk gün olmasına rağmen millet baya bir özlemiş ciğer yemeyi. Diyarbakır halkı ciğersiz yapmaz. Diyarbakır halkı sabah bile ciğer yer" dedi.

Müşterilerden Abdulgafur Sari, insanların işle, aşla tanışması çok güzel bir olay olduğunu belirterek, "İnsanımızın çalışması, üretmesi ve bizimde bu lezzetlere ulaşması ayriyeten çok güzel bir olay. Özlem vardı, hasret vardı. 2, 5 ay sonra ciğerimizle buluştuk" şeklinde konuştu.

Hasan Paşa Hanı kahvaltıcılarından Kadri Önalan, pandemi döneminde önlemlerini eldivenlerle, maskelerle, spreylerle, dezenfektanlarla, kolonyalarla önlem aldıklarını kaydetti. Önalan, "Bir masa boş, bir masa dolu, bütün hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Diyarbakırlılar kahvaltıyı özlemişler. İnsanlar şimdi korkuyor. İnşallah Allah'ın izniyle bir iki aya kalmaz bu düzelir. Odalarımızın hepsini dezenfekte yaptık. Hijyen kurulları ne ise hepsini yapmışız, bekliyoruz. Gönül rahatlığıyla kahvaltı yapabilirler" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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