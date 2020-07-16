Diyarbakırlılar 15 Temmuz'da Türk bayraklarıyla meydanlara akın etti
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Diyarbakırlılar 15 Temmuz'da Türk bayraklarıyla meydanlara akın etti

Diyarbakır Valiliği öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen programa vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla adeta akın etti.

Diyarbakırlılar 15 Temmuz'da Türk bayraklarıyla meydanlara akın etti
16.07.2020 00:50 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:54

Diyarbakır Valiliği öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen programa vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla adeta akın etti.

Diyarbakır'da 15 Temmuz darbe girişimi nedeni ile toplanan binlerce vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'nda bir araya geldi. Programa, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, yanı sıra askeri erkan, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda açılış konuşması yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, bu alçak Fetullahçı terör örgütü yıllarca devlettin bütün konumlarına sızarak işte o gece bu milletten intikam almak istediklerini söyledi. Ama onların bilmediği, farkına varmadığı bir şey olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Bu milletin imanının farkında değillerdi. Bu millettin inancının diriliş inancının farkında değillerdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, az önce videoda da izlediğimiz gibi, milletimizi şehirlerin meydanlarına, sokaklarına, caddelerine havaalanlarına davet ettiğinde bu millet gözünü hiç kırpmadan topu, tüfeğin helikopterin, savaş uçağının karşısına çıplak elleriyle, gömleğiyle, tişörtüyle ama imanıyla ve cesaretiyle çıktı. Ama çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'da 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, 4'ncü yıl dönümünde de yine meselesine sahip çıkmış. 15 Temmuz parkını doldurdunuz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar milli birlik ve dayanışma günümüz kutlu olsun. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet etsin, hayırlı akşamlar diliyorum" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte şehitler için dua edildi. Darbe girişimini anlatan sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda, kahramanlar için yazılan şarkılar ve marşlar Türkçe, Kürtçe ve Arapça seslendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı "15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması" dev ekrandan yansıtıldı.

Vali Karaloğlu, şeref defterini imzaladı ve açılan stantları ziyaret etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitler anısına 25 milli sporcunun katıldığı ve her 100 metrede sancağı devrederek koştuğu 2 bin 500 metrelik koşu 15 Temmuz Parkı'nda sona erdi. Koşunun son etabını koşan engelli sporcu sancağı Vali Karaloğlu'na teslim etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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