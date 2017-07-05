Diyarbakırlı Yüzücü, Dünya Tarihine Geçmek İçin Gün Sayıyor

Diyarbakırlı yüzücü, dünya tarihine geçmek için gün sayıyor

Diyarbakırlı 25 yaşındaki Hüseyin Nazlı, henüz 10 yaşındayken yüzmeye merak saldı

Köyde bulunan su birikintileri ve göletlere girip merakını gidermek isteyen Nazlı için su bir süre sonra tutkuya dönüştü

14 yaşında köyden şehre gelen Nazlı, bir okulda yapılan seçmeleri kazanarak kariyer hedefinin ilk basamağını geçmeyi başardı

İstanbul Boğazını yüzerek geçmeyi başaran Nazlı, sponsor bulunması halinde dünya tarihinde bir ilki gerçekleştirmek için 1 gün 1 gece sürecek olan Mersin-Kıbrıs arasını yüzerek geçecek



DİYARBAKIR - Diyarbakırlı yüzücü Hüseyin Nazlı'nın 10 yaşında başladığı yüzme merakı bir süre sonra tutkuya dönüştü. Bir okulun seçmelerini kazanarak hobisini aşka dönüştüren Nazlı, 2013 yılında İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçmeyi başardı. Nazlı'nın bundan sonraki hedefi, 1 gün 1 gece sürecek olan Mersin-Kıbrıs arasını yüzerek geçip, dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmak.

Diyarbakır'ın bir köyünde dünyaya gözlerini açan Hüseyin Nazlı (25), henüz 10 yaşındayken köylerinde bulunan su birikintileri ve göletlerde yüzmeye başladı. İlk başlarda sadece bir merak olan yüzme bir süre sonra Nazlı için büyük bir tutkuya dönüştü. Köydeki göletlerin küçük geldiği Nazlı, tehlikeli olmasına rağmen etrafta bulunan barajlara giderek uzun yüzüşler gerçekleştirdi. Ailesinin maddi durumu nedeni ile köyden kente göç eden Nazlı, buradaki beden eğitimi öğretmenlerine yüzmeyi çok sevdiğini kentte yüzebilecek yerlerin olup olmadığı sordu. Aldığı cevap karşısında hayal kırıklığı yaşayan Nazlı, pes etmeyerek bir kolejin düzenlediği seçmelere katıldı. 14 yaşındayken katıldığı seçmelerde başarılı olan Nazlı için yeni bir hayat başlamış oldu.

Kendinin hem hocası hem de sporcusu oldu

Kolejin seçmelerinden sonra her gün en az 6-7 kilometre yüzmeye başlayan Nazlı, bu süre zarfında Türkiye genelinde yapılan çeşitli yüzme yarışlarına da katıldı. Katıldığı her yarışta derece almayı başaran Nazlı, Diyarbakır'ın adını Türkiye'ye duyurmanın sevincini yaşadı. Küçük yarışların kendisini tatmin etmediğini gören Nazlı, artık büyük yarışlara göz dikmeye başladı. 2013 yılında düzenlenen İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçme yarışına katılan Nazlı, burada 6 buçuk kilometreyi 1 saat 14 dakikada yüzmeyi başararak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu yarıştan da alnın akıyla çıkan Nazlı için artık daha büyük yarışlara katılma zamanı geldi. Nazlı, dünya tarihinde hiç kimsenin başaramadığı Mersin-Kıbrıs yarışına göz dikti. Sponsor bulunması halinde Nazlı, dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmak için Eylül ayını beklemeye başladı.

10 yaşındayken suyla tanıştı

Nazlı, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yüzme merakının 10 yaşındayken köyde su birikintilerine girerek başladığını söyledi. Küçük sulara girerek hevesini almaya çalıştığını belirten Nazlı, daha sonra şehir merkezine taşındıklarını kaydetti. Şehirde yazıldığı okuldaki beden eğitimi öğretmenlerine yüzme merakının olduğunu anlatan Nazlı, Diyarbakır'da kulüp ve yüzme okulunun bulunmadığını öğrendiğinde çok üzüldüğünü dile getirdi. Nazlı, "Daha sonra bir kolejde seçmeler yapılacağı söylendi. Hemen başvurumu yaptım ve seçildim. Daha sonra il düzeyinde, bölge düzeyinde yarışmalar düzenlendi ve bu yarışmalarda çeşitli dereceler elde ettim. Hem hocaydım hem de sporcuydum, kendi kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Çoğu defa barajlarda antrenman yapıyordum, burada her gün 7-8 kilometre yüzüyordum. Tatlı suda yüzebiliyorsam tuzlu suda da yüzebilirim diye düşündüm. Daha sonra yarışa başvurdum, Milli Olimpiyat Komitesi'ndeki hocalar bana Diyarbakır'dan geldiğim için destek oldular. Daha sonra seçmelere katıldım, seçmeleri geçtim sonra İstanbul Boğazı'nda yüzdüm ve ilk kez büyük bir yarışla tanışmış oldum. Buradaki derece 1 saat 14 dakikaydı, bu sürede 6 buçuk kilometreyi bitirdim. Buna kendim bile inanamadım. Bir etkinlikti bu yarışma, bu benim için bir başlangıç oldu. Bu yarıştan sonra Türkiye'deki diğer yarışları takip ettim. Değirmendere, Gölcük Belediyesi, Kocaeli Belediyesi gibi düzenlenen birçok yarışa katıldım ve sesimi duyurdum. Diyarbakır'dan gitmem dolayısıyla bana karşı biraz daha ilgi duyuluyordu, destek de veriyorlardı. Batıdaki hocalar, sporcuların desteği oldu ve bu beni hep motive etti. Çalışmalarımın ardından Bağlar Belediyesi bana ulaştı şu an burada yüzme antrenörü olarak çocukları yetiştiriyorum, yüzme dersleri veriyorum" dedi.

İlk hedef Çanakkale Boğazını yüzerek geçmek

İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonraki ilk hedefinin Çanakkale Boğazını da geçmek olduğunu kaydeden Nazlı, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki hedefimde önümüzde Çanakkale yarışı var, kendi kendime dedim ki İstanbul Boğazı'nı geçtim, Çanakkale Boğazı'nı da geçmeliyim. Bunun için 30 ağustostaki Çanakkale yarışına katılmak için çalışmalarıma devam ediyorum. Çanakkale Boğazı'ndaki yarış biraz daha zor. Akıntısı daha fazla güçlü, buna göre çalışıyorum bende."

Mersin'den Kıbrıs'a yüzüp dünya tarihine geçecek

İstanbul Yıldızlar Kulübü'nün, Mersin'den Kıbrıs'a 90 kilometrelik bir yarış olacağını duyurduğunu ve kendisiyle de iletişime geçtiklerini aktaran Nazlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yarışı düzenleyecek olan organizasyon ekibi yarışa benim de katılmamı istedi. Bunun için bize ciddi bir sponsor lazım. Bu yarış dünya tarihinde ilk kez yapılması planlanan bir yarış. Daha önce birkaç kez denemeler olmuş fakat, gerekli izinler alınamadığı için yapılmadı. Bu yarış çok tehlikeli bir yarış gitmek var dönmek yok misali. Yarışmaya katılacak olan sporcular olarak önlemlerimizi aldık. İstanbul Yıldızlar Kulübü bu yarışı düzenliyor, bunun için gerekli önlemleri almış. Biz gerekli sponsoru bulduğumuz zaman bu yarışı eylül ayında yapmayı planlıyoruz. Bu yarışı daha önce kimse yapmadı, biz bunu başaran ilk ekip olmak istiyoruz. Ben Diyarbakır'da yüzme ile ilgili ilki başardım, burada da ilki başarmak için var gücümle çalışacağım. Mersin'den Kıbrıs'a 90 kilometre yüzeceğiz, bu bizim için çok büyük bir başarı olacaktır. Beklediğimiz sponsor çok yüklü bir katkıda bulunmayacak, hatta kendisi için çok konuşulacak bir rakam bile olmayacak, çok ciddi anlamda bir maliyeti yok yarışın. Sponsor çıksa, bize destek olsa bizim daha çok motivemiz artar. Sadece Kıbrıs'taki yarış yok, ondan sonra da yarışlar olacak. Bir sonraki sene Karadeniz'den Kırım'a 270 kilometre olan 4 gün 4 gece sürecek olan bir yarış var. Dünya tarihinde ilk olarak Türkiye takımının böyle bir yarışa gitmesi çok önemli."

2018'e Manş denizini geçmeyi hedefliyor

Sponsor bulunması halinde 2018 yılında Manş denizini yüzmeye çalışacaklarını sözlerine ekleyen Nazlı, "Fransa'dan İngiltere'ye yüzeceğiz. Bu da 30 kilometrelik bir yol. Ben Diyarbakır'ın artık bir yüzme kenti haline gelmesi için kendimce elimden gelen çabayı gösteriyorum, benimle beraber diğer arkadaşlarımız da var. Biz birlikte Diyarbakır'ı nasıl bir su kenti haline getirebiliriz onu düşünüyoruz, bunun için de elimizden gelen çabayı göstereceğiz" diye konuştu.