Diyarbakırlı yazar İbrahim Güçlü, terör örgütü PKK'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakırlı yazar İbrahim Güçlü, terör örgütü PKK'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü

Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel
Diyarbakırlı yazar İbrahim Güçlü, terör örgütü PKK'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü

Diyarbakır'da yazar İbrahim Güçlü, terör örgütü PKK'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti.

Diyarbakır'da yazar İbrahim Güçlü, terör örgütü PKK'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti.

Güçlü, düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın büyük bir tehdit oluşturduğunu, birçok kişi hakkında ölüm kararları verdiğini söyledi.

Terör örgütünün birçok kez kendisi hakkında ölüm tehditlerinde bulunduğunu savunan Güçlü, Ankara'da düzenlenen bir operasyonda, bir teröristin ifadesinde ve ele geçen belgelerde örgütün kendisi hakkında ölüm kararı olduğunu dair bilgilerin yer aldığını ileri sürdü.

Güçlü, "PKK'nın benim hakkındaki ölüm kararının halkımızın vicdanında mahkum olmasını istiyorum. Bununla kötülüğün önünün alınması isteğindeyim. Dürüstlüğüme, açık davranışıma, şeffaflığıma, demokratikliğime güveniyorum. Bu değerlerle kötülüklerini önünü tutuyorum, aynı zamanda bu değerlerle bütün kötülüklerin sonunun gelmesini istiyorum. Yaşamamız geçicidir." diye konuştu.

Ölümden ve öldürülmekten korkmadığını kaydeden Güçlü, "PKK, otoriter ve faşist örgüt olarak istiyor ki halkımız, aydınlar, siyasetçiler arasında korku yayılsın ve derinleşsin ki seslerini kesinler ve sinsinler. Korkmak, geri adım atmak bizim için ölümdür. Kendi elimizle kendimizin ölümüne izin vermemeliyiz. Bizi öldürmek isteyen güç ve güçler, karanlık güçlerdir, karanlıkta yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Ali İhsan Su Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Armağan Çağlayan Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diyarbakırlı yazar İbrahim Güçlü, terör örgütü PKK'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 15:05:35. #1.15#
title