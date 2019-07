Diyarbakırlı vatandaşların kan bağışı duyarlılığı

Kan bağışında bulunan vatandaşlar herkisin kan vermesi çağrısında bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakırlı vatandaşlar Kızılay kan bağış tırının önünde sıraya girip kan bağışında bulundu. Kan veren vatandaşlar herkesin kan verme konusunda duyarlı olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından kurulan kan bağışı tırına giden vatandaşlar, kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. Kan bağışına gençler de destek vererek kan bağışında bulundu. Kan bağışı tırına giderek kan bağışında bulunan Ali Bayhan isimli vatandaş, her zaman kan bağışında bulunduğunu söyledi. Bayhan, "Sürekli kan bağışlıyorum ve bunun için vücut sağlığımı da koruyorum. Aynı zamanda insanlara yardım elini uzatabildiği mi düşünüyorum" dedi.

"Herkese kan vermesini öneriyorum"

Vatandaşlara da kan vermeleri konusunda çağrıda bulunan Bayhan, "Herkese kan vermesini öneriyorum. Bir ünite kan 3 hayat kurtarıyor. Bunu unutmayın yarın aynı şeyleri sizde yaşayabilirsiniz. Her şeyden önemlisi kendi sağlığınız için kan bağışlayabilirsiniz. Kan bağışlamayı eksik etmeyin. Çok fazla bir zaman almıyor ve herkes bu zamanı ayırabilir" diye konuştu.

Her yıl bir kez kan bağışında bulunduğunu aktaran Halis Karadaban isimli vatandaş ise, "Ben herkesi buraya davet ediyorum. Herkes gelip kan versin. Tabi Türkiye'nin de kana ihtiyacı vardır. Kan verirken doktorlar, hemşireler ve burada çalışan arkadaşlar bizlere yardımcı oluyorlar. Yılda bir kez kan veriyorum ve faydasını da görüyorum. Mağduriyetler bir nebze olsun da giderilmiş oluyor. Bütün Diyarbakırlıları kan bağışında bulunmaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.

Kan vermenin faydalarını anlatan Kan Bağışı Merkezi doktorları ise, kan verdikçe insanda yüksek olan hemoglabin düzeyinin bir miktar düştüğünü belirterek, "Onun oluşturmuş olduğu komplikasyonlar azalmış olur. Çok memnunuz bu katılımdan dolayı. O yüzden herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA