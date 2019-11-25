Diyarbakırlı uzay aşığı Abdülkadir Topkaç

25.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:47

Diyarbakırlı Abdülkadir Topkaç'ın 30 yıldır en büyük merakı gökyüzü. Bir tek yıldızlar ve gezegenleri gözlemlerken kendini yalnız hissetmiyor. Aslında ilkokul mezunu ve astronomi alanında bir eğitimi yok ancak farkında olmadan Gallileo'nun Ay'ın yörüngesine dair tezini çürütmüş.