Diyarbakırlı STK'lar yardım kampanyası başlattı
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Diyarbakır, Güncel

Diyarbakırlı STK'lar yardım kampanyası başlattı

Diyarbakırlı bazı sicil toplum kuruluşları, muhtaç aileler için yardım kampanyası başlattı.

31.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:29
Diyarbakırlı STK'lar yardım kampanyası başlattı

Diyarbakırlı bazı sicil toplum kuruluşları, muhtaç aileler için yardım kampanyası başlattı.

Diyarbakır'da bulunan ve aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Meclisinin de bulunduğu bazı STK'lar, muhtaç aileler için yardım kampanyası başlattı. STK'ların ortak yaptığı açıklamada ihtiyaç sahiplerine gıda yardımının yapılacağı, evini veya iş yerini kiraya vermiş olan mülk sahiplerinden 3 ay için kiracılarından kira almayarak fedakarlık göstermeleri gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütünün salgın olarak ilan etmiş olduğu korona virüs salgını dünya genelinde hızla yayılırken alınan tedbirler de giderek artmaktadır. Türkiye de ilk günden itibaren gerekli tedbirleri almaya başlamış, bu çerçevede alınan tedbirlerden biri ve de en önemlisi insanların birbirleriyle olan temaslarını minimize etmek, bu anlamda evden çıkmamaktır. Salgının etkisini asgari seviyeye çekmek, olası can kayıplarının önüne geçmek amacıyla hem kamu, hem de özel sektör çalışanlarının çalışma süreleri azaltılmış, özel sektördeki birçok işletme ise üretimine ara vererek çalışanlarını ücretiz izine sevk etmiştir. Bu durum doğal olarak hem işsizliği, hem de üretimi olumsuz etkilemektedir. Bir taraftan iş yerini kapatmak zorunda küçük esnafın karşılaştığı ekonomik kriz, öte yandan zorunlu olarak ücretsiz izine sevk edilen çalışanlar ekonomik anlamda çok zor bir süreci yaşamak zorunda kalacaklardır. Bu büyük felaket insanlar arasında gıda, barınma ve sosyal konularında yardımlaşmayı zorunlu hale getirtmiştir. Bu zorlu süreçte toplum olarak birbirimize daha çok ihtiyacımız olacaktır. Dolayısıyla insanlığımızı ön plana çıkarmak için önemli bir fırsat önümüzde durmaktadır. Bu günler dayanışma ve sahiplenme duygusunu toplumun tüm katmanları arasında yayma günüdür. Diyarbakır halkının bu zor günlerde büyük bir dayanışmanın içinde olacağından hiçbir kuşkumuz yok. Evet, gün mutluluk ve kardeşlik sevgisini yayma günüdür. 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' şiarıyla yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olmak bu kentin kültüründe var. Bizler içerisinde bulunduğumuz bu zor günleri dayanışmayla çok daha kısa sürede atlatacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte her bir bireyin yapacağı en küçük fedakarlığın toplumsal dayanışmaya katkısı çok büyük olacaktır. Unutmayalım en büyük yangınları bir kıvılcım, en büyük nehirler bir damla su ile başlar. Bizler Diyarbakır iş camiası olarak bu ilk kıvılcımı çakmak, ilk damlayı nehir yatağına bırakmak için yola çıkıyor, yardımlaşma ve dayanışma kampanyası başlatıyoruz. Hep birlikte yürüteceğimiz bu kampanyada ihtiyaç sahiplerine gıda yardımının yanı sıra evini veya iş yerini kiraya vermiş olan mülk sahiplerinden 3 ay için kiracılarından kira almayarak fedakarlık göstermelerini bekliyoruz. Bugünden itibaren başlatacağımız yardım kampanyasına tüm Diyarbakır halkını destek vermeye, birlikte güzel yarınlara ulaşmak için el ele vermeye davet ediyoruz. Gün ekmeğimizi, aşımızı paylaşma günüdür. Gün eş, dost, akraba ayrımı yapmadan ihtiyaç sahiplerine el uzatma günüdür" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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