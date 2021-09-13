Diyarbakırlı sporcu boksta Türkiye üçüncülüğü elde etti

Elazığ ilinde yapılan Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona ererken Diyarbakır Kayapınar Gençlik Spor Kulübü adına müsabakaya katılan Serhat Dernek 71 kiloda Diyarbakır boks tarihinde gençler kategorisinde ilk kez Türkiye üçüncülüğü kazandıran sporcusu oldu.

03 - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında Elazığ ilinde yapılan Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi. Boks Şampiyonasına Türkiye'nin 61 ilinden 133 kadın 409 erkek olmak üzere toplam 542 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Şampiyona sonunda Diyarbakır Kayapınar Gençlik Spor Kulübü sporcusu Serhat Dernek 71 kiloda Diyarbakır boks tarihinde gençler kategorisinde ilk kez Türkiye üçüncülüğü kazandırırken sporcu Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, tarafından Türkiye Boks Milli Takım gelişim kampına davet edildi.

"Başarı tek taraflı değil"

Diyarbakır Kayapınar Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Çercel, Türkiye'nin 61 ilinden 133 kadın 409 erkek olmak üzere toplam 542 sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonaya hiç ara vermeden hazırlandıklarını ve sonunda da meyvesini aldıklarını söyledi. Çercel, "Serhat bu başarısının ardından Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Eyüp Gözgeç tarafından Türkiye Boks Milli Takım gelişim kampına davet edildi. Aslında Olimpik Branş olan Boks da derece yapmak gerçekten zor. 2013 yılından beri dezavantajlı sporcuları çalıştırmaktayım, başarılar tek taraflı olmaz, bunun yanında maddi imkanlarda sağlanması gerekmektedir, bunu ne biz ne de sporcularımız kendi imkanları dahilinde yapmaları çok zor. Ondan dolayı bu tür başarılı sporcularımıza maddi imkanlar sağlanılırsa Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalya kazanabilirler. Bunu özelikle ifade etmek isterim maddi imkanları olmayan özellikle derece yapan sporcularımız gündüz geçimini sağlamak için gündelik işler yapıyor. Akşam da idmana geliyorlar bu gençlerimiz, seneye üniversite başlayacaklar maddi anlamda bu çocuğumuza destek olabilecek sporu seven iş adamlarına ihtiyacı vardır" dedi. - DİYARBAKIR

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