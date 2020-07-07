Diyarbakırlı şoförler, maskeyi indiren yolculardan şikayetçi
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Diyarbakırlı şoförler, maskeyi indiren yolculardan şikayetçi

Diyarbakırlı şoförler, maskeyi indiren yolculardan şikayetçiDİYARBAKIR'da, koronavirüs vakalarının arttığı bugünlerde, salgınla mücadele kapsamında, maskesiz ve 14'ten fazla yolcu almanın yasak olduğu minibüslerde, şoförler gerekli tedbirleri aldıklarını ama yolcuların çoğunun araca bindikten...

07.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:42

Diyarbakırlı şoförler, maskeyi indiren yolculardan şikayetçi

DİYARBAKIR'da, koronavirüs vakalarının arttığı bugünlerde, salgınla mücadele kapsamında, maskesiz ve 14'ten fazla yolcu almanın yasak olduğu minibüslerde, şoförler gerekli tedbirleri aldıklarını ama yolcuların çoğunun araca bindikten sonra maskeyi çenesine indirdiğini söyledi. Maske takmayı reddedenleri araçtan indiren şoförler, zaman zaman bu kişiler yüzünden kendilerine ceza yazıldığını, yolcu sayısının da azalmasıyla zararına çalıştıklarını ifade ederek, rayiç bedeli üzerinde düzenleme istedi.

Diyarbakır'da normalleşme sürecinin ardından özellikle maske kullanımındaki dikkatsizlik nedeniyle, son günlerde koronavirüs vakaları artış göstermeye başladı. Pandemi hastanelerinin doluluğa yakın oranda faaliyet gösterdiği kentte, salgından etkilenen ulaşım sektöründe de araçlara maskesiz binmek ve belli bir kapasitenin üzerinde yolcu almak yasaklandı. Kentte sabit noktalarda ve mobil ekipler aracılığıyla denetimler sürerken, sokağa maskesiz çıkanlara ceza uygulanıyor. Minibüs şoförleri de kendi denetimlerini yaparak, maskesiz yolcuları araca almıyor. Şoförler, maskesiz gelen yolcuların mağdur olmaması amacıyla da araçlarında bulundurdukları maskeleri 1 TL karşılığında yolcuya veriyor. Şoförler, zaman zaman maskesi olduğu halde, takmamakta ısrar eden yolcuları da araçtan indirmek zorunda kalıyor.

'YOLCU MASKELİ BİNİYOR, ARKAYA GİDİNCE MASKEYİ İNDİRİYOR'

Minibüsü şoförü Süleyman Tarhan, maskesiz yolcu almadıklarını belirterek, "Arabalarda maske bulunuyor. Maskesi olmayan yolcularımıza 1 TL karşılığında veriyoruz. Bu ticaret amaçlı değil, yolcuların araçlara binmeleri içindir. Bunun yanında kolonyamız var. Dezenfektanımız var. Biz kendi önlemimizi alıyoruz. Yalnız, yolculardan bizi mesul tutuyorlar. Yolcu maskeli biniyor. Arkaya gidip maskesini indirdiği zaman trafik polisleri hem bize hem yolcuya ceza yazıyor. Bu durumda şoför esnafı olarak biz de mağdur oluyoruz. Biz arkadaki yolcuyu göremiyoruz. Yolcu maskeli biniyor. Arkaya gidince maskesini aşağı indiriyor. Biz sürekli önümüze mi bakalım, yana mı bakalım, yolcuyu mu kontrol edelim? Bu konuda bir mağduriyetimiz var. İçişleri Bakanlığı'ndan bu duruma bir el atmasını talep ediyoruz. Pandemi döneminde minibüsteki yolcu sayılarında bir azalma var. Biz şu anda Türkiye'de en ucuz toplu taşımacılığı yapan illerin başındayız. Yeni valimizden talebimiz, şu an şoförlerin evine ekmek götürmesi için bu rayiç konusunda bir düzenleme yapılması" dedi.

'ZARARINA ÇALIŞIYORUZ'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında her akşam minibüsleri dezenfekte ettiklerini ifade eden Nurettin Yolcu da, "Maskesiz yolcu ihtimaline karşı araçta maske bulunduruyoruz. Yolculara maske veriyoruz. Tedbirlere riayet ediyoruz. Zararına çalışıyoruz. Gerekli mercilerin bu konuda bir önlem almaları, bir rayiç düzenlemesi, bir zam yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Yolcu Zübeyda Çelebi de minibüslere maske takarak bindiğini dile getirerek, "Maske olmadığı zaman da zaten dolmuşta veriyorlar. Bence iyi bir uygulama. Ben önlem olarak, maske takıyorum. Sık sık ellerimi yıkıyorum" ifadesinde bulundu.

Diyarbakırlı şoförler, maskeyi indiren yolculardan şikayetçi

Kaynak: DHA

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