: Diyarbakırlı Siraç'tan teneffüs aralarında "davul" şov

26.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:31

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Siraç Tekin, okulda teneffüs aralarında arkadaşlarına davul şov yapıyor.

Bağlar Arif Eminoğlu İlkokulunda 2. sınıfta okuyan, öğrenme güçlüğü nedeniyle aynı zamanda özel bir rehabilitasyon merkezinde de eğitim alan Tekin, davul çalmadaki yeteneğiyle ilgi görüyor. 6 yaşında merak üzerine, mahallede davulculuk yapan Ramazan Kanık'tan davul çalmayı öğrenen Tekin, bu ilgisini okula da yansıttı. Her gün boynunda davulu ile okula giden Tekin, teneffüslerde arkadaşlarına performans sergiliyor, onları eğlendiriyor. Kimi zaman yöresel kıyafetiyle davul çalan, etrafında toplanan arkadaşları da halay çeken Tekin, yeteneğiyle okula renk katıyor. Tekin'in hedefi ileride hem bu yeteneğini geliştirmek hem de polis olmak.

"Davul çaldığımda çok mutlu oluyorum"

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davulun hobisi olduğunu belirterek davul çalarak okuldaki arkadaşlarını ve öğretmenlerini eğlendirmekten mutluluk duyduğunu söyledi. "Davul çaldığımda çok mutlu oluyorum, arkadaşlarım da mutlu oluyor ama ileride polis olmak istiyorum." diyen Tekin, arkadaşlarının okula gelirken davulunu da getirmesini istediğini belirtti.

"Okula davuluyla gidiyor"

Tekin'in annesi Gülistan Tekin, oğlunun davul çalmayı 6 yaşında öğrendiğini belirtti. Gittikleri düğünlerde oğlunun davul da çaldığını anlatan Tekin, "Düğün salonlarında davullara hayranlıkla bakar. Çok hevesli. Davul söz konusu olunca çok seviniyor. Okula da davuluyla gidiyor." dedi.

"Siraç büyük bir yetenek"

Müzik öğretmeni Neşe Sarıkan, Siraç Tekin'in yeteneğini bir gün okul bahçesinde öğrencilere davul çaldığında keşfettiklerini dile getirdi. Okulda düzenledikleri etkinliklerde Tekin'den büyük destek aldıklarını ifade eden Sarıkan, şunları söyledi:

"Siraç büyük bir yetenek. Müzik kulağı çok iyi. Müzik anlamında çok güzel şeyler başaracağına inanıyorum. Müdürümüz gereken desteği esirgemiyor. İnşallah ailesi de destek verir ve Siraç çok güzel şeyler başarır. Arkadaşları Siraç'ı arıyor. Eğlenerek güzel bir şekilde çalışma yapıyoruz. Eğitim çok güzel, verimli geçiyor. Bu şekilde öğrenciler okulu seviyorlar, öğrenme istekleri artıyor."

Okul Müdürü Meral Bozokalfa, yeteneğini geliştirmesi için öğrencilerine ellerinden gelen desteği vereceklerini aktararak "Siraç öğrenme güçlüğü çeken, dezavantajlı bir öğrencimizdi. Bir gün bir etkinlikte 'Ben davul çalıyorum.' dediğinde çok şaşırmıştım. Ailesiyle görüşmeye başladık, bir gün davuluyla okula geldi. Bahçede bir gösteri yaptı, hepimiz hayran kaldık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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