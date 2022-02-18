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Diyarbakırlı öğrencilere çevre temizliği eğitimi verildi

AA, Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakırlı öğrencilere çevre temizliği eğitimi verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha temiz bir çevre oluşturmak amacıyla okullarda çevre, geri dönüşüm ve iklim değişikliği konularında eğitimler vermeye başladı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha temiz bir çevre oluşturmak amacıyla okullarda çevre, geri dönüşüm ve iklim değişikliği konularında eğitimler vermeye başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, çocuklara ve gençlere çevre temizliği bilinci kazandırılması, çevreyi koruyan ve doğayı seven bireylerin yetiştirilmesi amacıyla ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim çalışması başlattı.

Özel bir okulda başlatılan eğitim kapsamında ilkokulda okuyan öğrencilere çevre, geri dönüşüm ve iklim değişikliği konularında eğitim verdi.

Çevre mühendisleri tarafından verilen eğitimde, öğrenciler çevre bilincinin oluşması için geri dönüşümün önemi, evsel atıkların farklı şekillerde toplanması gerekliliği, çevreyi bilinçli bir şekilde koruma ve temiz tutma konularında bilgilendirildi.

Mühendisler, Büyükşehir Belediyesi'nin çevre konusunda yürüttüğü çalışmaları anlatarak, Diyarbakır'ın 50 yıllık çöp sorununu çözecek Entegre Katı Atık Yönetimi'ni (EKAY) öğrencilere tanıttı.

AA / Osman Bilgin - Güncel

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