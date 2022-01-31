Diyarbakırlı öğrenciler millet kıraathanesi ve kitap kafelere yoğun ilgi gösteriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Millet kıraathanesi ve kitap kafeler okulların ara tatile girmesiyle öğrencilerden büyük ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Millet Kıraathanesi, Kent Meydanı, Tema Park ve Kardeşlik Parkı Kitap Kafe okulların ara tatile girmesiyle sınava hazırlanan ve kitap okumak için gelen gençlerin adeta ikinci evi oldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca Yenişehir'de Millet Kıraathanesi, Bağlar'da Kardeşlik Parkı, Kayapınar'da Kent Meydanı ve Tema Park Kitap Kafe kütüphaneleri her gün 08.00 ile 21.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor.

Havaların soğumasıyla sıcak ve sessiz bir ortam sunan kıraathane ve kitap kafeler, öğrencilerin uğrak mekanı oldu.

Sıcak ve sessiz bir ortamda ders çalışan ve kitap okuyan gençlere ücretsiz çay ikramları da yapılıyor.

Farklı şair ve yazarların seçkin eserlerinin yer aldığı kütüphaneden de faydalanan öğrenciler, millet kıraathanesi ve kitap kafelerin kentte hizmet sunmasından memnun.

Gençlerden Habip Polat, bu tür mekanların gençlerin yararına olduğunu söyledi.

Polat, "Geçen yıl okul öncesi öğretmenliğinden mezun oldum. Bu yıl da kamu personeli sınavına evde çalışmayı düşündüm. Büyükşehir Belediyesinin sunduğu olanaklardan yararlanmaya çalıştım. Burada derslerimizi çalışıyoruz, çay ve kahve içiyoruz." dedi.

Dilek Biçer ise KPSS'ye hazırlanırken evden daha çok verim aldığı için kitap kahvede ders çalışmayı tercih ettiğini belirtti.

Biçer, "Derslerime daha fazla odaklanıyorum daha fazla verimli geçtiği için kütüphaneyi tercih ediyorum. Konfor acısında da çok iyi buldum." diye konuştu.

Remziye Aldemir ise evdeki ortam uygun olmadığı için ders çalışmak için kitap kahveyi tercih ettiğini dile getirdi.

Aldemir, "Ev ortamında ders çalışamıyorum. Buraya geldiğimde herkes çalışıyor. Bu beni çok motive ettiği için daha fazla çalışma isteği duyuyorum. Bundan dolayı burayı tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.