DİYARBAKIR - Öğrenciler belediyenin açtığı "Akademi Lise" ile geleceğe hazırlanıyor

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ilçesindeki gençlerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla Akademi Lise'yi hizmete açtı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, ilçede üniversiteye hazırlanan gençlere destek olmak ve onlara uygun ders çalışma ortamı oluşturmak için harekete geçti.

Dicleli gençleri üniversite sınavına ücretsiz hazırlayacak olan 800 öğrenci kapasiteli Akademi Lise, 12'nci sınıfa devam eden ve mezun olan öğrencileri Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavlarına hazırlarken 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise destek eğitimi veriyor.

Üniversiteye hazırlık temel derslerinin yanı sıra öğrencilere soru çözme konusunda da yardımcı olan Dicle Akademi Lise, gençlerin sınav stresini atması ve kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerine yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenleniyor.

"Buranın ücretsiz olmasından dolayı çok mutluyuz"

Akademi Lise öğrencilerinden Gülistan Tuna, köyde yaşadığını ve evde ders çalışma imkanı bulamadığını söyledi.

Akademi Lise'ye gelerek sağlanan imkanlardan yararlandığını anlatan Tuna, şöyle konuştu:

"Okul öncesi öğretmeni olmak istiyorum. Bunun için haftanın 5 günü buraya gelerek ders çalışıyorum. Hocalarımız derslerdeki eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyorlar ve bize çok yardımcı oluyorlar. Burada kütüphaneden bilgisayar sınıfına kadar bütün imkanlardan yararlanıyoruz. Buranın ücretsiz olmasından dolayı çok mutluyuz."

"Burası dönüm noktam oldu"

Öğrencilerden Asya Gül Atalay, merkezin derslerine katkı sunduğunu belirtti.

Atalay, "Buraya gelmeye başladıktan sonra düzenli çalışmam ve öğretmenlerimin sayesinde sınavlarda netim arttı. Açıkçası burası dönüm noktam oldu." şeklinde konuştu.

Dicle Ulaş ise merkezde düzenli ders çalışma imkanı elde ettiğini aktardı.

Ulaş, "Buraya geldikten sonra kendime olan güvenim arttı. Okul öncesi öğretmeni olmak istiyordum ama buraya geldikten sonra hedefimi daha da yükselttim." diye konuştu.

Helin Kılıçoğlu ise merkezde derslerin verimli geçtiğini belirtti.

Kılıçoğlu, "Burada insanların azimlerini gördükçe daha çok ders çalışmak istiyorum. Hocalarımız bilmediğimiz konuları anlatıyorlar ve birlikte soru çözümü yapıyoruz. Arkadaşlarla toplanıp, burada daha düzenli çalışabiliyoruz. Bu imkanları bize sağlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ve Sayın Vali'mize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.