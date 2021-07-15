Diyarbakırlı öğrenciler 15 Temmuz şehitlerini andı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi ve Akademi Lise öğrencileri için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi ve Akademi Lise öğrencileri için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe çok sayıda öğrenci ile aileleri katıldı.

Merkez Bilgi Evi Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eğitmenler, hain darbe girişiminde neler yaşandığını öğrenci ve velilere aktardı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit olan vatandaşların isimlerinin okunduğu etkinlikte öğrenciler şiir okudu.

Etkinlik, 15 Temmuz belgeselinin izlenmesi, şehit Ömer Halisdemir'in hayatı hakkında bilgilerin verilmesi ve okunan dualarla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin