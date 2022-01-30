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Diyarbakırlı müteahhitler dernek çatısında birleşti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Diyarbakırlı müteahhitler dernek çatısında birleşti

Diyarbakır'da taahhüt ve yap sat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği (DİMDER) çatısı altında bir araya geldi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da taahhüt ve yap sat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği (DİMDER) çatısı altında bir araya geldi.

Diyarbakır'ın lokomotif sektörünün inşaat olduğunun altını çizen DİMDER Başkanı Aziz Elaldı, direkt ve dolaylı olarak sektörün kentte yaklaşık 100 bin insana istihdam sağladığını söyledi. Diyarbakır'da müteahhitlerin tek çatı altında bileşmelerinin yaşanılan sıkıntılı dönemde elzem olduğunu söyleyen Elaldı, "Amacımız Diyarbakır'daki sektör olarak örgütlenme eksiğini kapatmaktı. Bu nedenle DİMDER'i kurduk. 21 kişilik geçici yönetim kurulunu oluşturduk. Hedefimiz 500 üye. Tek çatı altında, tek bir ağız olarak sektörümüzün sorunları için mücadele edeceğiz. Ayrıca İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu üyeliğimizi gerçekleştirdik" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Diyarbakır, İstihdam, İnşaat, Aziz, Ekonomi, Haber

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