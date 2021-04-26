Diyarbakırlı minikler şampiyon oldu
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Diyarbakırlı minikler şampiyon oldu

Diyarbakırlı minikler şampiyon oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya'da çeşitli yaş kategorilerinde düzenlenen futbol turnuvasında Diyarbakırlı minikler şampiyon oldu.

Antalya'da çeşitli yaş kategorilerinde düzenlenen futbol turnuvasında Diyarbakırlı minikler şampiyon oldu.

Antalya'da 2010 yaş kategorisinde bulunan minikler için futbol turnuvası düzenlendi. Çeşitli yaş kategorilerini kapsayan etkinlikte Diyarbakır'ı DSİ Spor'da oynayan minikler temsil etti. 6 maçın tamamını kazanan Diyarbakırlı oyuncular toplamda 26 gol atarken, kalesinde sadece 4 gol görerek iyi bir derece ile şampiyon oldu. Teknik sorumluluğunu Müslüm Doğan'ın yaptığı Diyarbakır DSİ Spor'da Kemal Demir attığı 11 gol ile turnuvada yıldızlaştı. - DİYARBAKIR

Diyarbakırlı minikler şampiyon oldu
Diyarbakırlı minikler şampiyon oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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