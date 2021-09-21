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Diyarbakırlı minderin sultanları İskilip'te kampa girdi

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Diyarbakırlı minderin sultanları İskilip'te kampa girdi

Balkan Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Diyarbakır Bayan Güreş Takımı Çorum'un İskilip ilçesinde kampa girdi.

DİYARBAKIR (İHA) - Balkan Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Diyarbakır Bayan Güreş Takımı Çorum'un İskilip ilçesinde kampa girdi.

İskilip Belediyesi Spor Kulübü ile birlikte düzenlenen kampa katılan sporcuların hedefi Türkiye'yi şampiyonada en iyi şekilde temsil ederek Avrupa ve Dünya birincisi olmak.

İskilip Belediyespor Güreş Takımı Antrenörü Adem Uysal, Balkon Şampiyonası öncesi Diyarbakırlı sporcularla ortak kamp yaptıklarını söyledi. İskilip Belediyespor Kulübü olarak Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında dereceler aldıklarını hatırlatan Uysal, "Balkan Şampiyonası'ndan da güzel sonuçlar elde etmeyi planlıyoruz. Diyarbakırlı sporcularımızdan da şampiyonaya katılacak olanlar var. Güzel bir hazırlık dönemi sonrası güzel sonuçlar elde etmeyi umuyoruz. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Ali Sülük'e de teşekkür ediyorum" dedi.

Diyarbakır Bayan Güreş Takımı Antrenörü İbrahim Yorulmaz da, takımlarında Türkiye ve Avrupa'da düzenlenen şampiyonalarda derece yapan sporcuların bulunduğunu belirterek, "İskilip'in başarılı sporcuları ile kamp yapıyoruz. Öncelikle bize burada imkanları sunan Belediye Başkanı Ali Sülük'e teşekkür ediyorum. Buranın halkı bizi çok güzel ağırlıyor. Bize yakın ilgi ve alaka var. 29 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Balkan Şampiyonası'nda hedefimiz şampiyonlar çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Bayan Güreş Takımı sporcularından Büşra Nur Üzmez ise, ilk katıldığı şampiyonada birinci olduğunu belirterek, "Daha sonra Avrupa 7.'si oldum. Diyarbakır'da çok zorluk çektik. Bayandan güreşçi mi olur dediler. Bu algıları yıkmak istiyorum. İbrahim hocama teşekkür ediyorum. O olmasaydı bu dereceleri elde edemezdim. Hedefim Avrupa'da, olimpiyatlarda ve dünyada şampiyon olmak" diye konuştu. - ÇORUM

Diyarbakırlı minderin sultanları İskilip'te kampa girdi

Diyarbakırlı minderin sultanları İskilip'te kampa girdi

Diyarbakırlı minderin sultanları İskilip'te kampa girdi

Diyarbakırlı minderin sultanları İskilip'te kampa girdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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