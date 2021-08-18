Diyarbakırlı matematik öğretmeni, geometride nokta ve doğrunun olmadığını iddia etti

Diyarbakırlı matematik öğretmeni, geometride nokta ve doğrunun olmadığını iddia etti Öğretmen Nazım Yokuş, Geometride nokta ve doğrunun olduğunu ispat edene 50 bin lira ödül verecek Diyarbakırlı matematik öğretmeni Nazım Yokuş, matematikte birçok veri hatası gördüklerini belirterek,...

Diyarbakırlı matematik öğretmeni, geometride nokta ve doğrunun olmadığını iddia etti

Öğretmen Nazım Yokuş, Geometride nokta ve doğrunun olduğunu ispat edene 50 bin lira ödül verecek

DİYARBAKIR - Diyarbakırlı matematik öğretmeni Nazım Yokuş, matematikte birçok veri hatası gördüklerini belirterek, geometride nokta ile doğrunun varlığını ispatlayana 50 bin lira ödül vereceklerini söyledi.

Diyarbakır'da matematik öğretmeni olarak 23 yıldır eğitim veren Nazım Yokuş, yaptığı çalışmaların ardından önemli bir iddia ortaya attı. Yokuş, matematikte birçok veri hatası gördüklerini ve geometride nokta ile doğrunun varlığını ispatlayana 50 bin lira ödül vereceklerini aktardı.

Matematikte birçok veri ve mantık hatası olduğunu gördüklerini belirten Yokuş, "Daha önce de bir soru sormuştuk ödülü ise 50 bin lira olarak belirlemiştik. Sorduğumuz soruda birçok kişi o sorunun cevabının olmayacağının kanaatine vardı. Biz o zamanda da söylemiştik yaptığımız çalışmaların yanlış mı yada doğrumu diyerek sorunun cevabını web sitemize göndermelerini istemiştik. Şuan da yaptığımız çalışmada ise üç tane temel üzerine kuruludur. Bunlardan bir tanesi ilkokul ile ortaokullarda öğrencinin kafasında zihinlerini sınırlıyorlar. Örneğin bir elma ile bir diğer elmanın toplamına iki elma diyorlar. Oysa siz toplama işlemlerini elmalar ile söyleyemezsiniz. Benim ana hedefim, mantığım sorgulanabilir ve araştırılabilir bir matematiğin çocuklarımıza öğretilmesidir" dedi.

"Amaç matematiği neşeli bir şekilde öğrencilerimize öğretmektir"

50 bin liralık ödül için sorularını soran Yokuş, "Biz üç ana temel üzerinde duruyoruz. Bunlardan biri noktadır. Noktanın zaten tanımsız olduğunu ve ispatının yapılamayacağını matematikten anlayan herkes bilir. Ama biz öğrencilerimiz için varsa kafaları çalışabilen ve bizim bilmediğimiz bir yorum yapabilir. Nokta'nın ispatını yapana 50 bin lira ödül vereceğiz. Bir diğer sorumuz ise doğrudur. Doğrudan kastımız felsefik doğrudan kast etmiyoruz. Geometrideki doğrudan bahs ediyoruz. Doğrunun da ispatını yapan öğrenci, öğretmen veya akademisyen arkadaşlarımıza 50 bin lira ödül vermeye hazırım. Çünkü bunlar merak ettiğim kişisel konulardır. Üçüncü sorum ise eşitsizlik sorusudur. Eşitsizlik sorusunda matematik kurallarına göre iki çözüm yapıyoruz. İkisi de mantık ve matematik kurallarına gayet uyumludur, ama ikisinde de ayrı iki sonuç çıkıyor. Bu ayrı sonuç çıkması matematiğin kusurumudur? Belki de biz daha matematiğin keşif edilmesi gereken yerlerini tam olarak keşif etmemişiz. Ne yapmışız, Avrupa'dan gelen matematiği ezberlermişiz ve üzerine her hangi bir şey katmıyoruz. Benim amacım bunun üzerine birşeyler katmak, matematiği oyun tabanlı ve neşeli bir şekilde öğrencilerimize öğretmektir "diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak