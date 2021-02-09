Diyarbakırlı kuyumcuların 14 Şubat için kısıtlama muafiyeti talebi

DİYARBAKIR'daki kuyumcular, bu yıl pazara denk 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmayı istedi. Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, pandemiden etkilenen sektörlerin başında kuyumculuğun geldiğini belirterek, "Düğün yok, sünnet yok, misafirlik yok, hediyeleşmek yok, gidip gelme yok. Bu 2 günlük muafiyet, esnafımıza nefes aldırır" dedi.

Diyarbakır'daki kuyumcular, bu sene pazara denk gelene 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçilere uygulanan sokak kısıtlaması muafiyetinin kendilerine de uygulanmasını istedi. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner, 2 günlük muafiyet istediklerini belirterek, "14 Şubat'ın en belirgin nesnelerinden bir tanesi de tektaş yüzüktür. Tektaş da kuyumcudan alınır. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında kuyumculuk sektörü geliyor. Muafiyet verilmesi halinde kuyumcular, kısmen rahatlayacak" diye konuştu.

Başkan Öner, 2 günlük muafiyetin kuyumculuk sektörüne hareket katacağını dile getirerek, "Geçen hafta bu muafiyet çiçekçilere gelmişti. Bu nedenle talebimiz Diyarbakır'daki bütün kuyumculara açılma izni verilmesidir. Bu Türkiye geneli de olabilir. Biz de açık olursak en azından yürüme mesafesinde olan insanların ya da izin belgesi olanlar o esnada belki hediye almak isteyebilirler ve alabilirler. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında kuyumculuk sektörü geliyor. Düğün yok, sünnet yok, seyran yok, misafirlik yok, hediyeleşmek yok, gidip gelme yok. Bu 2 günlük muafiyet, esnafımıza nefes aldırır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN