Diyarbakırlı kadınlardan kişiye özel maske tasarımı Diyarbakırlı kadınlar geleneksel yöntemleri de kullanarak kişiye özel maske üretimi yapıyor.

Diyarbakırlı kadınlar geleneksel yöntemleri de kullanarak kişiye özel maske üretimi yapıyor.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü, kadın, erkek ve çocuklar için kişiye özel maskeler tasarlamanın yanı sıra özel günler için de maskelerle takım olacak gelin tacı, çanta, ayakkabı ve şal üretiyor.

"Sen hayal et biz tasarlarız" sloganıyla yola çıkan kadınlar, gelen siparişlere göre çalışıyor.

Enstitü Müdürü Ayşe Adıgüzel, AA muhabirine, bünyelerinde bulunan atölyelerde geleneksel el sanatlarını özlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını söyledi.

Yeni koronavirüs sürecinde üretimlerini hiç durdurmadıklarını ifade eden Adıgüzel, "İlk etapta ihtiyacı karşılamak için cerrahi maske, tulum ve çocuklar için maske ürettik. Biz bunları daha yenilikçi yaklaşımlar katarak geliştirdik. Kişiye özel, bir gezmeye, partiye, düğüne, akşam yemeğine bile giderken takabileceğiniz çok şık maskeler var elimizde." dedi.

Kişiye özel üretim

Amaçlarının yaşanan süreçte maskeleri takan kişilerin sıkılmamalarını sağlamak olduğunu anlatan Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Gelinlerimizi düşündük fakat düğüne giden sadece gelinlerimiz değil. Aynı zamanda konuklarımızı, çocuk ve erkekleri de düşündük. Gelin ve damat kadar şık olup eğlenmelerini istedik. Yani kişinin kendi istediği tasarım varsa arkadaşlarımız kişiye özel çalışarak yapabiliyor. Yani maskeye nakış, tel kırma, Maraş işi, hesap işi yaptık. El sanatları atölyemiz koza çalışmasıyla, boncuk işlemesiyle maskeler üretti. Sadece maskeyle sınırlı kalmadık. Kadınların aksesuarı sadece maskeden ibaret olmasın dedik. Çantasını, yelpazesini, fularını da düşünerek tasarımlar yaptık."

Piyasadan daha düşük fiyatlara üretim yaptıklarını ve esas amaçlarının halka ulaşmak olduğunu aktaran Adıgüzel, kurumun sosyal medya hesapları ve iletişim numaraları üzerinden sipariş aldıklarını bildirdi.

"Koronavirüs süreci çalışmalarımıza yön verdi"

Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni Naciye Çelik de "Dünyayı saran yeni tip koronavirüs süreci bizleri de etkiledi ve çalışmalarımıza yön verdi. Bundan 6 ay önce hayatımızda maske yoktu. İhtiyaç doğrultusunda ürünler çıkarmak bizim en temel vizyonumuzdan biri. Maskeyi hayatın bir parçası haline getirmek amacıyla tasarım ekibimiz bir araya gelerek çalışma başlattık." diyerek, kişinin yaşına, cinsiyetine, gideceği yere uygun maskeler tasarladıklarını söyledi.

Kaynak: AA