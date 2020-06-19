Diyarbakırlı kadınlardan kişiye özel maske tasarımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakırlı kadınlardan kişiye özel maske tasarımı

Diyarbakırlı kadınlar geleneksel yöntemleri de kullanarak kişiye özel maske üretimi yapıyor.

19.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:42

Diyarbakırlı kadınlar geleneksel yöntemleri de kullanarak kişiye özel maske üretimi yapıyor.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü, kadın, erkek ve çocuklar için kişiye özel maskeler tasarlamanın yanı sıra özel günler için de maskelerle takım olacak gelin tacı, çanta, ayakkabı ve şal üretiyor.

"Sen hayal et biz tasarlarız" sloganıyla yola çıkan kadınlar, gelen siparişlere göre çalışıyor.

Enstitü Müdürü Ayşe Adıgüzel, AA muhabirine, bünyelerinde bulunan atölyelerde geleneksel el sanatlarını özlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını söyledi.

Yeni koronavirüs sürecinde üretimlerini hiç durdurmadıklarını ifade eden Adıgüzel, "İlk etapta ihtiyacı karşılamak için cerrahi maske, tulum ve çocuklar için maske ürettik. Biz bunları daha yenilikçi yaklaşımlar katarak geliştirdik. Kişiye özel, bir gezmeye, partiye, düğüne, akşam yemeğine bile giderken takabileceğiniz çok şık maskeler var elimizde." dedi.

Kişiye özel üretim

Amaçlarının yaşanan süreçte maskeleri takan kişilerin sıkılmamalarını sağlamak olduğunu anlatan Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Gelinlerimizi düşündük fakat düğüne giden sadece gelinlerimiz değil. Aynı zamanda konuklarımızı, çocuk ve erkekleri de düşündük. Gelin ve damat kadar şık olup eğlenmelerini istedik. Yani kişinin kendi istediği tasarım varsa arkadaşlarımız kişiye özel çalışarak yapabiliyor. Yani maskeye nakış, tel kırma, Maraş işi, hesap işi yaptık. El sanatları atölyemiz koza çalışmasıyla, boncuk işlemesiyle maskeler üretti. Sadece maskeyle sınırlı kalmadık. Kadınların aksesuarı sadece maskeden ibaret olmasın dedik. Çantasını, yelpazesini, fularını da düşünerek tasarımlar yaptık."

Piyasadan daha düşük fiyatlara üretim yaptıklarını ve esas amaçlarının halka ulaşmak olduğunu aktaran Adıgüzel, kurumun sosyal medya hesapları ve iletişim numaraları üzerinden sipariş aldıklarını bildirdi.

"Koronavirüs süreci çalışmalarımıza yön verdi"

Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni Naciye Çelik de "Dünyayı saran yeni tip koronavirüs süreci bizleri de etkiledi ve çalışmalarımıza yön verdi. Bundan 6 ay önce hayatımızda maske yoktu. İhtiyaç doğrultusunda ürünler çıkarmak bizim en temel vizyonumuzdan biri. Maskeyi hayatın bir parçası haline getirmek amacıyla tasarım ekibimiz bir araya gelerek çalışma başlattık." diyerek, kişinin yaşına, cinsiyetine, gideceği yere uygun maskeler tasarladıklarını söyledi.

Diyarbakırlı kadınlardan kişiye özel maske tasarımı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Haber
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Haber
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Köyün muhtarı, 12 bin yıllık ayak izlerine gözü gibi bakıyor
Köyün muhtarı, 12 bin yıllık ayak izlerine gözü gibi bakıyor
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi...
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Kangal köpeklerini acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler
Kangal köpeklerini acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi
İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ceyhan, 'Virüsün önüne ancak böyle geçeriz' diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Prof. Dr. Ceyhan, "Virüsün önüne ancak böyle geçeriz" diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Murat Kurum Mehmet Özhaseki Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Sıla Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Diyarbakırlı kadınlardan kişiye özel maske tasarımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 12:20:01. #1.14#
title