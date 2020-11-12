Diyarbakırlı kadınlara, kooperatifleşeme ve e-ticaret eğitimi
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Diyarbakırlı kadınlara, kooperatifleşeme ve e-ticaret eğitimi

12.11.2020 17:19 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:23
Diyarbakırlı kadınlara, kooperatifleşeme ve e-ticaret eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ürettikleri el emeği ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunan kadınlara dernek, kooperatifleşme ve e-ticaret konularında eğitim verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ürettikleri el emeği ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunan kadınlara dernek, kooperatifleşme ve e-ticaret konularında eğitim verdi.

Kadın girişimciliğine ve istihdamına yönelik başta mesleki eğitim olmak üzere birçok çalışma yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ürettikleri el emeği, göz nuru ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlayan kadınlara, dernek, kooperatifleşme ile üretilen ürünlerin daha geniş kitlere ulaşabilmesi için e-ticaret konularında eğitim verdi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Koşuyolu Parkı içerisinde yer alan Hanımlar Lokali ve Spor Merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınlar, Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezleri'nden yararlanan kadınlar, Diyarbakırlı Üretici Kadınlar Derneği ile Kayapınar Girişimci Kadınlar Kooperatifi başkan ve yöneticileri katıldı.

Kadınlara e-ticaret detaylarıyla aktarıldı

Pandemi dolayısıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına azami şekilde dikkat edilen toplantıda yer alan katılımcılara, özellikle ev eksenli üretim yapan kadınların, ürettikleri ürünleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Kayapınar ilçesinde açtığı Organik Pazar ya da e-ticaret üzerinden nasıl satabilecekleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Dernekleşme ve kooperatifleşmenin nasıl yapılacağı konularının da işlendiği toplantıda kadınlara konu hakkında yasal mevzuatların neler olduğu ayrıntılarıyla anlatıldı. Kadınlara, ürettikleri ürünleri e-ticaret üzerinden satmaları halinde nasıl daha yüksek kazanç sağlayabilecekleri de tüm detaylarıyla aktarıldı. Yapılan eğitim sunumlarının ardından toplantıya katılan kadınlar, e-ticaret, dernek ve kooperatifleşme konularında merak ettikleri soruları eğitimcilere yöneltti.

17 ilçede üretim yapan kadınlara ulaşılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kadın girişimciliğine ve istihdamına verdiği önemin vurgulandığı toplantıda, yapılan bilgilendirme toplantıları ile çalışmaların 17 ilçede destek bekleyen tüm kadınlara ulaştırılacağı belirtildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakırlı kadınlara, kooperatifleşeme ve e-ticaret eğitimi
Diyarbakırlı kadınlara, kooperatifleşeme ve e-ticaret eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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