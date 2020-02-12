Diyarbakırlı judoculardan 6 madalya

12.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:58

Diyarbakırlı judocular, Batman'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi judo grup müsabakalarında, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.



Batman'da 8-9 Şubat tarihleri arasında yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi judo grup müsabakaları tamamlandı. Milli judo antrenörü Osman Gökcül, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Kilis, Batman ve Diyarbakır'dan yüzlerce sporcunun yer aldığı müsabakaların büyük çekişmeye sahne olduğunu söyledi. Gökcül, Batman'da gerçekleşen müsabakaların Türkiye şampiyonası provası şeklinde olduğunu belirtti. Gökcül, oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda 3 gümüş ve 3 altın madalya elde etmenin çok önemli olduğunu kaydetti. Gökçül, şöyle dedi:



"Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde sporun tabana yaygınlaştırılması, alt yapının oluşturulması ve yeni yeteneklerin keşfedilmesi için organize edilen Anadolu Yıldızları Ligi Grup müsabakaları bu kez Batman'da gerçekleşti. 8-9 Şubat tarihleri arasında yapılan müsabakalara 10 ilden yüzlerce sporcu katıldı. Müsabakalar oldukça zorlu geçti. 46 kiloda Recep Ok, 42 kiloda Mehmet Çelik ve 38 kiloda Özgür Alagöz, final müsabakalarını kaybederek, ikinci oldular ve Diyarbakır'a gümüş madalya kazandırdılar. 34 kiloda müsabakaya katılan Barış Deniz, 50 kiloda mindere çıkan Mustafa Efe Alphan ile 48 kilodaki tek kadın sporcumuz Şevval Nur Taşkın ise bronz madalya elde ettiler. Dereceye girin tüm sporcularımı yürekten kutluyorum. Bizim için önemli bir başarı elde ettiler. Kendilerini yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum."



Hedef yarı final müsabakaları



Elde edilen derecelerden dolayı takım halinde grup üçüncüsü olduklarına işaret eden Gökcül, "Batman'da takım halinde üçüncü olduk ve Anadolu Yıldızlar Ligi judo yarı final müsabakalarına katılma hakkını elde ettik. Hedefimiz yarı final maçlarını da başarılı bir şekilde tamamlayıp, finallere katılmaktır. Ben ve antrenör arkadaşım Nasuh Koyun, sporcularımızı her zaman olduğu gibi en iyi şekilde müsabakalara hazırlayacağız. İnşallah hedefimize ulaşacak ve başarılı sonuçlara devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA