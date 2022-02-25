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Diyarbakırlı judoculardan 2 altın 1 bronz madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Diyarbakırlı judoculardan 2 altın 1 bronz madalya

Diyarbakırlı judocular, Elazığ'da düzenlen okul sporları yarı final müsabakalarında 3 madalya elde etti.

ELAZIĞ (İHA) - Diyarbakırlı judocular, Elazığ'da düzenlen okul sporları yarı final müsabakalarında 3 madalya elde etti.

17 ilin katılımıyla gerçekleşen ve iki gün süren müsabakalarda 46 kiloda Eyyüp Buğdyacı ve 50 kiloda Muhammed Can Yüzen altın madalya, 34 kiloda mindere çıkan Abit Söylemez ise bronz madalya kazandı.

Milli antrenör Osman Gökcül, 19 ve 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen müsabakaların gelecek için önemli olduğunu söyledi. Gökcül, Okul Sporları Yıldızlar Judo Yarı final grup müsabakalarında Diyarbakır olarak üç madalya elde etmelerinin kendileri için değerli olduğunu vurguladı.

17 ilin katılımıyla Elazığ'da yapılan müsabakaların çekişmeli geçtiğini ifade eden Gökcul, "Gelecek adına önemli olan bu müsabakalar, sporcularımıza deneyim kazandırdı. Bu nedenle okul sporları müsabakalarına önem veriyoruz. Burada dereceye giren sporcularımı kutluyorum. En büyük hedefimiz Türkiye finalleri" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Spor

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