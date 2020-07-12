Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan dünyaevine girdi DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan, bir kargo firmasının depo müdürü olan İbrahim Dedeoğlu ile hayatlarını birleştirdi.

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan, bir kargo firmasının depo müdürü olan İbrahim Dedeoğlu ile hayatlarını birleştirdi.

Diyarbakır Bella Garden Kır Düğün Salonunda yapılan düğüne iş ve meslek camiasının tanınmış isimleri katıldı. Burada kıyılan nikahla dünya evine giren Hülya Aşkan ve İbrahim Dedeoğlu çiftinin mutlulukları gözlerinden okundu. Düğün törenine katılan yüzlerce davetli, korona virüs salgını nedeni ile alınan tedbirlere uyarak gece saatlerine kadar gönüllerince eğlendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA