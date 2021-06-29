Diyarbakırlı iş adamı mezun olduğu okulu yeniledi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde hayırsever iş adamı Mehmet Cansız, mezun olduğu okulun yerine yenisini yaptırdı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde hayırsever iş adamı Mehmet Cansız, mezun olduğu okulun yerine yenisini yaptırdı.

Vali Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve iş adamı Cansız ile merkez Bağlar ilçesinde yapımı tamamlanan Mehmet Cansız Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Okulu gezen, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Karaloğlu, bu kadar kaliteli bir okul ile karşılaşacağını tahmin etmediğini söyledi.

Diyarbakır'da çok ciddi eğitim seferberliklerinin olduğunu aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bir taraftan kamu bütçesiyle yeni okullar diğer taraftan depreme dayanıksız okulların yıkılıp yeniden yapılmasını TOKİ eliyle yapıyoruz. Bir taraftan da Mehmet Bey gibi hayırseverlerimizin katkıları okullar inşa ediliyor. Diyarbakır, Türkiye'de genç nüfusu yoğun olan illerimizden biri. Bu genç nüfusu ülke ve millet için avantaja çevirebilmemizin yolu da iyi bir eğitimden geçiyor. İyi eğitim için de kaliteli okullar, fiziki mekanlara da ihtiyacımız var. Diyarbakır bir yıl sonra bugünkünden çok daha kaliteli bir eğitim altyapısına sahip olacak."

Diyarbakır'da ailelerine ve ülkesine faydalı çocuklar yetiştirmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurgulayan Karaloğlu, okulu yenileyen Cansız'a teşekkür etti.

Cansız'ın Kaynartepe Mahallesinde cami ve kütüphane de yapacağını açıklayan Karaloğlu, "Bu mahallede doğmuş ve bu okuldan mezun olmuş. Doğduğu mahalleye, okuduğu okula ve ibadet ettiği camiye Rabbim hizmet etmeyi herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan