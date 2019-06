- Diyarbakırlı gençlerden dikkat çeken tiyatro gösterisi

Gençler, çocuk istismarı, tecavüz ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek için tiyatro oyunu sergiledi

DİYARBAKIR - Diyarbakırlı bir grup genç, son yıllarda artan çocuk istismarı, tecavüz ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek için tarihi On Gözlü Köprü'de tiyatro gösterisi sergiledi.

Çocuklar Üşümesin Platformu ve Bilinc6uçuk Tiyatro Topluluğu işbirliği ile tarihi On Gözlü Köprü'de tiyatro oyunu sergilendi. Son yıllarda artan çocuk istismarı, tecavüzleri ve cinayetlerine dikkat çekmek için Diyarbakır'da farklı noktalarda tiyatro sergilendiği ve sponsorluk imkanı sunulduğu taktirde Türkiye'nin her yerinde böyle oyun sergileneceği belirtildi.

"Biz bir çoğu anıyoruz aradan beş gün geçiyor başka bir çok katlediliyor"

Oyunun senaryosunu yazan ve oynayan Gülçin Sevinç, bu oyunu ilk Irmak bebeğin katledildiğinde yazdığını söyledi. O zamandan bu zamana Irmak bebeğin 7 yaşına bastığını, 4 yaşında öldürüldüğünü belirten Sevinç, "Yaklaşık 4 yıldır milyonlarca kere oynadım bu oyunu. Gerek sokakta oynadım, gerek barda oynadım, gerek kafede oynadım, büyük sahnede oynadım. Irmak hala büyüyor bizimle birlikte. Biz oynamaktan bıktık, ama ne yazık ki biz bir çocuğu anıyoruz aradan beş gün geçmeden farklı bir çocuk daha katlediliyor. Bu sadece çocuğa özel bir durumda değil. Ne yazık ki yetişkinler de aynı sıkıntıyı yaşıyor, hayvanlarda aynı sıkıntıyı yaşıyor. Ciddi bir sıkıntımız var. İnsanları biraz daha bilinçlendirmek aslında amacımız. İnsanların çocuklarına nasıl davranması gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Çocuklarına bağırmayı öğretmeleri gerekiyor ve Çocukları utanmadan bir şeyleri anlatmalı diye düşündüğümüz için sokak sokak geziyoruz" dedi.

"Bizim tek silahımız sanatımız"

Şehir şehir gezme gibi bir dertleri olduğunu söyleyen Çocuklar Üşümesin Platformu üyesi ve Bilinc6uçuk tiyatro topluluğu oyuncusu Gülçin Sevinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elimizden geldiği kadarıyla maddi imkanlarımızda el verdiği kadarıyla ki, bunun içinde desteğe çok ihtiyacımız var. Her hangi bir maddi amaç gütmüyoruz. Tek amacımız sesimizi duyurmak. Anne ve babaların, yani ebeveynlerin çocuklarına biraz daha eğitici yaklaşmaları. Bununla ilgili bir çocuk oyunu da yazdık. Bu sene inşallah çocuklara yönelikte, çocukların kendi bedenlerini korumaları, çocukların özel bölgeleri, çocukların bu tarz bir istismara uğradığında nasıl bir tepki vermeleri gerektiğine dair tatlı bir çocuk oyunu da yazdık. Umarım faydalı olabiliriz. Elimizden geldiği kadar da bağırmaya devam edeceğiz. Bizim tek silahımız sanatımız, şu perde. Yerdeki siyah perde. Onu çantamıza koyuyoruz gidebildiğimiz kadar çok yere gitmek istiyoruz. Şimdi çocuklar üşümesin Platformu bir yardım kuruluşu. Birimde bir tiyatro grubumuz var. Bilinc6uçuk tiyatro topluluğu. Sosyal anlamda iki grupta çok güzel etkinlikler yapıyor, çok faydalı işler yapıyor. Bizde güçlerimizi birleştirip daha iyi şeyler yapalım diye düşündük. Dediğim gibi şuan ki projemiz Türkiye turu.

Kaynak: İHA