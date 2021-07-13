Diyarbakırlı gençler İstanbul'u gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Selahattin Eyyubi'nin Torunları Eyüpsultan'da" projesi kapsamında Diyarbakırlı 100 gencin katıldığı İstanbul gezisi düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Selahattin Eyyubi'nin Torunları Eyüpsultan'da" projesi kapsamında Diyarbakırlı 100 gencin katıldığı İstanbul gezisi düzenledi.

Büyükyehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, "Uyanış Gençlik" programları kapsamında İstanbul Eyüpsultan Belediyesi ile gençler arasında gönül bağı oluşturmak amacıyla "Selahattin Eyyubi'nin Torunları Eyüpsultan'da" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında "Uyanış Gençlik" etkinliklerine katılan 100 genç, Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaçları karşılanarak İstanbul'a gönderildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in de eşlik ettiği gezide gençler ilçeyi gezdi.

Gençler ilçedeki tarihi ve kültürel mekanlar ile inanç değerlerini ziyaret etme fırsatı buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin