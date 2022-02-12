Diyarbakırlı gençler El Cezeri Akademi Lise ile hayallerine kavuşacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Silvan ilçesindeki gençlerin eğitimine destek amacıyla hizmete açtığı El Cezeri Akademi Lise yoğun ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, gençlerin eğitimdeki başarı çıtasını üst sıralara çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Silvanlı gençleri üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırlayan belediye, 12'inci sınıflara devam eden ve mezun olan öğrencileri Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavlarına hazırlarken, 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise destek eğitimi veriyor.

Üniversiteye hazırlık temel derslerinin yanı sıra öğrencilere soru çözme konusunda da yardımcı olan akademi lisede, gençlere yönelik belirlenen takvim doğrultusunda halk oyunları, din kültürü, akıl-zeka oyunları, bilişim ve müzik alanlarında etkinlikler de düzenleniyor.

"Öğrencilerimiz hocalarımız eşliğinde çalışabiliyor"

El Cezeri Akademi Lise Sorumlusu Mehmet Mustafa Bal, merkezde gençleri eğitim, sosyal ve manevi yönden destekledikleri söyledi.

700 öğrencinin akademi liseden faydalandığını belirten Bal, şöyle dedi:

"Hizmet binamızda her türlü branştan hocalarımızın olması ile bilişim sınıfımız, kütüphanemiz, rehberlik servisimiz bulunmaktadır. Haftalık deneme, soru çözümleri, etütlerimiz var. Evlerinde çalışma imkanı bulamayan mezun grubu öğrencilerimiz saat 22.00'ye kadar hocalarımız eşliğinde çalışabiliyor."

19 yaşındaki lise mezunu Songül Akdeniz, merkezin ilçede öğrencilere büyük avantajlar sağladığını ifade etti.

Öğrencilerden Zehra Engin ise, akademi liseyle geleceğe daha umutla baktığını söyledi.

Engin, "Öğrenci olarak bazen modumuz düşüyor ancak hocalarımız bizi motive ediyor. Mesela burası olmasaydı evde çamaşır, bulaşık ve temizlik derken ders çalışamayacaktım. Buraya gelince ailemizle de artık bir sorumluluğumuz olduğunu biliyor ve ona göre bizi gönderiyor." ifadesini kullandı.

Üniversite sınavına hazırlanan Serhat Binen de lise sayesinde daha sıkı ders çalışmaya başladığını belirtti.