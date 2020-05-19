Diyarbakırlı Gençler 40 Gün Sonra Açık Havanın Tadını Çıkardı Türkiye'de salgın tedbirleri kapsamında 4 Nisan'dan beri sokağa çıkmaları yasak olan 15-20 yaş arası gençler, Diyarbakır'da da 4 saatliğine soluğu sokakta aldı.

Türkiye'de salgın tedbirleri kapsamında 4 Nisan'dan beri sokağa çıkmaları yasak olan 15-20 yaş arası gençler, Diyarbakır'da da 4 saatliğine soluğu sokakta aldı. Kimi uzun zamandır görmediği arkadaşlarıyla bir araya geldi kimi parklara giderek yürüyüş yaptı. Mahmut Bozarslan gençlerle konuştu.