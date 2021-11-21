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Diyarbakırlı genç futbolcular Trabzonspor'un radarında

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Diyarbakırlı genç futbolcular Trabzonspor'un radarında

Süper Ligin lideri Trabzonspor, genç yetenekleri bünyesine katmak için ülke genelinde tarama çalışmalarını sürdürüyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Süper Ligin lideri Trabzonspor, genç yetenekleri bünyesine katmak için ülke genelinde tarama çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavili kulübün futbolcu izleme ve keşfetme ekibinde yer alan teknik direktör Fethi Türkoğlu, Diyarbakır'da geleceğin yıldız adaylarını bulmak için bölge çıkarması yaptı.

Deneyimli teknik adam, İtalya'nın dünyaca ünlü kulübü Inter adına faaliyet gösteren ve ilk yılı olmasına rağmen yaptığı atılımlarla gençlerin umudu haline gelen Diyarbakır Inter Akademi'nin çalışmalarını takip ederek genç futbolcuları mercek altına aldı. 150 genç yeteneğin katıldığı çalışmaları dikkatle takip eden Türkoğlu, Diyarbakır Inter Akademi'nin çalışmalarından çok etkilendiğini söyleyerek gençlere yapılan yatırım nedeniyle tebrik etti.

Trabzonspor olarak Türkiye'nin her yerindeki genç yeteneklere talip olduklarını anlatan Türkoğlu, Diyarbakır'ın da bunlar arasında önemli yer tuttuğunu kaydetti. Diyarbakır Inter Akademi'nin yöneticileri, yakın ilgisinden dolayı Trabzonspor ve teknik direktör Fethi Türkoğlu'na teşekkür etti.

Türkoğlu, daha sonra TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amedspor-1922 Konyaspor maçını izledi. - DİYARBAKIR

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