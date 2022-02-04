Diyarbakırlı genç futbolcular Trabzon'da şampiyon oldu

DİYARBAKIR (İHA) - İtalya'nın dünyaca ünlü kulübü Inter Milan'ın ismini alarak geçen yıl faaliyetlerine başlayan Diyarbakır Inter Akademisi'nin Trabzon'da şampiyon oldukları turnuvayı izleyen Trabzonspor ve bölgedeki altyapı scout ekiplerinin takdirini kazandı. Beğenilen futbolcuların Trabzonspor altyapısına alınması bekleniyor.

Trabzonspor'un konuğu olarak turnuvaya katılan Diyarbakır ekibinin yöneticileri, gösterilen ilgiden dolayı Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Haluk Şahin, Scout Ekibi Sorumlusu Fethi Türkoğlu, altyapı teknik ekibi ve Trabzon halkına teşekkür etti. Diyarbakırlı genç futbolcular, Trabzonspor'un davetlisi olarak katıldıkları turnuvada şampiyon olarak Diyarbakır adına olumlu izler bırakarak döndü.

4 gün süren turnuvada aralarında Trabzonspor'un da olduğu takımlar arasında 2009 kategorisinde 9 maçta 8 galibiyet ve 1 yenilgi alan Diyarbakır Inter Akademi, şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. Karadeniz bölgesindeki futbol okulları ve altyapı takımlarının ter döktüğü müsabakalar, Akyazı Spor Kompleksi'nde oynandı.

Trabzonspor yöneticileri ve scout ekipleri Diyarbakır ekibine yakın ilgi gösterdi. Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Medical Park Stadyumu'nu gezen minik futbolcular hatıra fotoğrafları çekerek güzel anlar yaşadı. Trabzon'un doğal güzelliklerinde zaman zaman gezinti yapan Diyarbakırlı futbolcular, final maçının ardında şampiyon olarak ilk kez geldikleri Trabzon'dan mutlu bir şekilde ayrılmanın sevincini yaşadı. Performanslarıyla beğeni toplayan Diyarbakırlı bazı futbolcuların Trabzonspor kurmayları tarafından mercek altına alındığı, önümüzdeki günlerde Trabzon'a davet edilerek bordo-mavili kulübün altyapısına alınacakları kaydedildi.

Diyarbakır Inter Akademi yöneticileri, Trabzon'da güzel duygularla ayrıldıklarını belirterek, gösterilen ilgi ve misafirperverlik için Trabzonspor'a ve Trabzon halkına teşekkür etti. - DİYARBAKIR