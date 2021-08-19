Diyarbakırlı erbane ustası, babasından devir aldığı mesleği sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakırlı erbane ustası, babasından devir aldığı mesleği sürdürüyor

Diyarbakırlı erbane ustası, babasından devir aldığı mesleği sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın erbane ve davul ustası Zülfi Yoldaş'ın ölümünün ardından oğlu Yunus Yoldaş, babasından devraldığı atölyesinde erbane üretimini sürdürüyor.

Diyarbakır'ın erbane ve davul ustası Zülfi Yoldaş'ın ölümünün ardından oğlu Yunus Yoldaş, babasından devraldığı atölyesinde erbane üretimini sürdürüyor. Yoldaş, "Şehir dışından birçok insan bana ulaştı ve erbane yapımını öğrenmek istediklerini söylediler, bende o yüzden atölyeyi büyütüp insanlara bu işi öğretmek istiyorum" dedi.

13 Haziran 2019 yılında yaşamını yitiren Diyarbakır en eski erbane ve davul ustası Zülfi Yoldaş ölümünün ardından oğlu Yunus Yoldaş, babasının bıraktığı yerden erbane yapımını devraldı. Babasının el işçiliği ile yaptığı mesleği Yunus Yoldaş, günümüz tekniklerini de kullanarak daha seri bir şekilde erbane yapmayı sürdürüyor.

Babasından kalma bu mesleği kendisinin de severek yaptığını söyleyen Yoldaş, "Aşık Zülfi Yoldaş'ın oğluyum 1980'li yıllardan beri babam bu işi yapardı erbane ustasıdır. Babam 2 yıl önce vefat etti, babamın vefat etmesiyle birlikte atölyeyi ben işletmeye başladım. Burada erbana, bendir, akortlu erbaneler ve kına erbaneleri yapıyoruz. Yurtdışına kadar gönderiyoruz. Çin, Hollanda, Kanada ve Almanya'ya gönderiyoruz. Erbane, dergah enstürmanı olması dışında aynı zamana da halk enstrümanıdır. Erbane imalatını Diyarbakır'da yapan sadece bizin tamamen el emeği ile yapıyoruz ve fabrikasyon hiçbir erbanemiz yoktur" dedi.

"Atölyeyi büyütmek istiyorum"

Bu mesleğini öğrenmek isteyen birçok kişinin kendisine ulaşmak istediğini söyleyen Yoldaş, "KOSGEB projesi ile atölyemi geliştirerek 5-6 kişiye istihdam sağlamak istiyorum. Çünkü babam bu atölyede tamamen el işçiliği ile erbane yapıyordu. Şehir dışından birçok insan bana ulaştı ve erbane yapımını öğrenmek istediklerini söylediler, bende atölyeyi büyütüp insanlara bu işi öğretmek istiyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakırlı erbane ustası, babasından devir aldığı mesleği sürdürüyor
Diyarbakırlı erbane ustası, babasından devir aldığı mesleği sürdürüyor
Diyarbakırlı erbane ustası, babasından devir aldığı mesleği sürdürüyor
Diyarbakırlı erbane ustası, babasından devir aldığı mesleği sürdürüyor
Diyarbakırlı erbane ustası, babasından devir aldığı mesleği sürdürüyor
Diyarbakırlı erbane ustası, babasından devir aldığı mesleği sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli
Magazin Berkay Düm Tek Tek Haluk Levent Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakırlı erbane ustası, babasından devir aldığı mesleği sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:07:54. #1.15#

title