Diyarbakırlı dağcılar Damavand Dağı'na tırmandı

11.08.2019 13:11

Diyarbakırlı dağcılar Orta Doğu'un çatısı olarak nitelendirilen 5 bin 671 rakımlı Damavand Dağı'na tırmandı.

Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü'nün 6 kişiden oluşan dağcı ekibi yüksek irtifa dağcılık ekibi 3-9 Ağustos arasında Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'nda çıktıktan sonra İran'da bulunan ve Orta Doğu'nun çatısı olarak anılan 5 bin 671 rakımlı Damavand Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

Sporculardan Hacı Cebe, Damavand Dağı tırmanışı öncesi idman amacıyla Süphan Dağı zirvesine çıktıklarını söyledi.

Cebe, Damavand Dağı tırmanışı için 5 Ağustos'ta İran'a geçtiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 16 saat sürecek bir yolculuk ile 6 Ağustos'ta 2 bin 400 metredeki ilk kamp noktasına, oradan 3 bin rakımdaki ikinci kamp yerine intikal edildi. Akabinde 4 bin 200 rakımlı son kamp noktasına 4 saatlik bir tırmanış gerçekleştirildi. Kampta çadırlar kurulup dinlendikten sonra 7 Ağustos 6 saatlik bir tırmanış ile zirveye ulaştık."

Kaynak: AA