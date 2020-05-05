Diyarbakırlı çocuklardan trafik kurallarına ilişkin mesaj
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Diyarbakırlı çocuklardan trafik kurallarına ilişkin mesaj

Diyarbakırlı çocuklardan trafik kurallarına ilişkin mesaj
05.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:20

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğünce Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla hazırlanan klipte rol alan çocuklar trafik kuralları ile ilgili mesaj verdi.

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğünce Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla hazırlanan klipte rol alan çocuklar trafik kuralları ile ilgili mesaj verdi.

Yeni tip koronavrüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı kısıtlaması bulunan çocuklar, çektikleri videolarla Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün organize ettiği çalışma ile çocuklar, evlerinde trafik kurallarına uyulması ve koronavirüs ile mücadeleye yönelik mesajlarından oluşan görüntü çekti.

Daha sonra bu görüntüler Emniyet Müdürlüğünce klibe dönüştürülerek sosyal medyadan paylaşıldı.

Çocuklar kaydettikleri görüntülerde "Evde kal" çağrılarına uyduklarını belirterek "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda." mesajını paylaştı.

Farkındalık oluşturulması için hazırlanan klipte polis memurlarının "Trafikte her yıl daha iyiye" çağrısı da yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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