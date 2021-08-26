DİYARBAKIRLI ÇOCUKLAR SICAK HAVADA SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DİYARBAKIRLI ÇOCUKLAR SICAK HAVADA SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNEYDOĞU için sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği uyarısı yapılırken, Diyarbakırlı çocuklar Anzele süs havuzunda serinlemeye çalıştı.

GÜNEYDOĞU için sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği uyarısı yapılırken, Diyarbakırlı çocuklar Anzele süs havuzunda serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak'ta sıcaklıkların 42 dereceye kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Bugün hava sıcaklığının 39 derece olduğu Diyarbakır'da çocuklar, serinlemek için tarihi Sur ilçesindeki Anzele süs havuzuna gitti. Havuzda yüzen ve oyun oynayan çocuklar, korona nedeniyle evde çok sıkıldıklarını da söyledi. Diyarbakır Valiliği de halka güneş çarpmasına karşı 'serin noktaları tercih edin' uyarısı yaptı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

DİYARBAKIRLI ÇOCUKLAR SICAK HAVADA SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ
DİYARBAKIRLI ÇOCUKLAR SICAK HAVADA SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ
DİYARBAKIRLI ÇOCUKLAR SICAK HAVADA SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ
DİYARBAKIRLI ÇOCUKLAR SICAK HAVADA SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ
DİYARBAKIRLI ÇOCUKLAR SICAK HAVADA SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ
DİYARBAKIRLI ÇOCUKLAR SICAK HAVADA SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ
DİYARBAKIRLI ÇOCUKLAR SICAK HAVADA SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ
DİYARBAKIRLI ÇOCUKLAR SICAK HAVADA SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ
DİYARBAKIRLI ÇOCUKLAR SICAK HAVADA SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için uyarı: Sıcak hava dalgası geliyor, İstanbullular kavrulacak
Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için uyarı: Sıcak hava dalgası geliyor, İstanbullular kavrulacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Merve Boluğur Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Sadık Çiftpınar Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
DİYARBAKIRLI ÇOCUKLAR SICAK HAVADA SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.08.2021 13:26:03. #1.13#

title