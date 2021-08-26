DİYARBAKIRLI ÇOCUKLAR SICAK HAVADA SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ

GÜNEYDOĞU için sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği uyarısı yapılırken, Diyarbakırlı çocuklar Anzele süs havuzunda serinlemeye çalıştı.

GÜNEYDOĞU için sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği uyarısı yapılırken, Diyarbakırlı çocuklar Anzele süs havuzunda serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak'ta sıcaklıkların 42 dereceye kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Bugün hava sıcaklığının 39 derece olduğu Diyarbakır'da çocuklar, serinlemek için tarihi Sur ilçesindeki Anzele süs havuzuna gitti. Havuzda yüzen ve oyun oynayan çocuklar, korona nedeniyle evde çok sıkıldıklarını da söyledi. Diyarbakır Valiliği de halka güneş çarpmasına karşı 'serin noktaları tercih edin' uyarısı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı