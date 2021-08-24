Diyarbakırlı çiftçiye hasatta ekipman desteği

Çeşitli İlçelerde badem üretimi yapan Diyarbakırlı çiftçiler hasat etkinliğinde gelen ekipman desteğiyle sevindi.

Çeşitli İlçelerde badem üretimi yapan Diyarbakırlı çiftçiler hasat etkinliğinde gelen ekipman desteğiyle sevindi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün düzenlediği Badem Hasadı Bahçe Gününde önce bahçelerde hasat yapıldı ardından üreticilere badem soyma, silkeleme ve kırma makineleri dağıtıldı. Haber: Diyarbakır İl Enformasyon

Aşılı fidanlar büyüdü, meyve verdi. Modern ekipmanla bademde kalite arttı.

Diyarbakır'da badem üretimini yaygınlaştırmak, çiftçinin işini kolaylaştırmak için üreticilere ekipman desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün düzenlediği Badem Hasadı Bahçe Gününde çiftçilerle birlikte badem hasadı yapan Vali Münir Karaloğlu, kırsaldaki vatandaşların gelirini artırmak için projeler hazırladıklarını dile getirdi.

Badem tarımı ile uğraşan vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için bugün çiftçilere, badem soyma, silkeleme ve kırma makine ekipmanı dağıtacaklarını dile getiren Karaloğlu, bölgede bağcılığı ile meşhur olan Eğil, Çüngüş ve Çermik ilçelerindeki üreticilere, 20 adet üzüm pres makinesi vereceklerini söyledi.

2021 yılını Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte kabuklu meyveler yılı ilan ettiklerini hatırlatan Vali Karaloğlu, badem, fıstık ve ceviz üretimini arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından proje kapsamında yaklaşık 3 milyon 600 bin Türk Lirası tutarındaki tarımsal makine ve malzemeleri çiftçilere dağıtıldı. Destelerden faydalanmaya hak kazanan üreticilere 45 bin 540 metre tarımsal sulama borusu, 10 badem soyma makinesi, 10 badem silkeleme makinesi, 20 üzüm pres makinesi, 100 adet süt sağım makinesi ile 4 adet küçük baş hayvan yıkama makinesi törenle verildi.

"Destek bizden, gayret sizden" temasıyla düzenlenen malzeme dağıtım törenine Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, İlçe Kaymakamları ile temsili olarak merkez ilçelerde bulunan çiftçiler katıldı. diyarbakır destek badem kabuklu yemiş ekipman tarım ve orman

Kaynak: Habermetre