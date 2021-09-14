Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya

DİYARBAKIR'dan milli takıma seçilen ve Macaristan'da düzenlenecek Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonası'na katılacak olan Bilgin Erol'un (28) hedefi hem altın madalya hem de beden eğitimi bölümü mezunu sporculara tanınan atama hakkını elde etmek.

Diyarbakır'dan Kick Boks Milli Takımı'na seçilen ve 16 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek olan Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonası'na katılacak olan Bilgin Erol, hazırlıklarını tamamladı. 12 yıldır kick boks sporuyla uğraşan, Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 9 Türkiye 2'nciliği ve 20'ye yakın Türkiye 3'üncülüğü bulunan Erol, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan 2019'da mezun oldu. 2 yıldır atama bekleyen genç sporcunun Budapeşte'deki hedefi hem altın madalya kazanmak hem de başarılı beden eğitimi bölümü mezunlarına tanınan atama hakkını elde etmek. Bilgin'in, şampiyonada ilk 3'e girmesi durumunda, Türkiye'deki başarılı milli sporcular arasında, derecesine göre sıralamaya girecek ve atama hakkı doğacak.