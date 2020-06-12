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Diyarbakırlı arpa üreticisinin yüzü gülüyor

Güneydoğu'nun önemli tarımsal üretim merkezlerinden Diyarbakır'da hasadına başlanan ve verimiyle yüz güldüren arpada rekoltede yüzde 108'lik artış bekleniyor.

Diyarbakırlı arpa üreticisinin yüzü gülüyor
12.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:16

Güneydoğu'nun önemli tarımsal üretim merkezlerinden Diyarbakır'da hasadına başlanan ve verimiyle yüz güldüren arpada rekoltede yüzde 108'lik artış bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde arpa hasadının sürdüğünü söyledi.

Kente bu yıl bol yağış düştüğünü ve bunun ciddi bir rekolte artışı sağladığını ifade eden Atalar, "Bitki, istediği yağışı dengeli bir şekilde aldığı için verime etkisi oldukça yüksek oldu. Şu anda da bereketli bir sezon geçiriyoruz." dedi.

Atalar, TÜİK verilerine göre geçen yıl ilde 393 bin dekarda arpa üretimi gerçekleştiğini dile getirerek, bu yıl rakamlar netleşmemekle birlikte arpa üretiminin yaklaşık 699 bin dekara ulaştığını aktardı.

Arpa üretim alanında yüzde 78'lik bir artış olduğuna işaret eden Atalar, kuru alanlarda dekara 550 kilogram, sulu alanda da 650 kilograma kadar verim alabildiklerini bildirdi.

Toplam üretimde yüzde 108'lik artış

Atalar, "Geçen yıl arpa üretimimiz 123 bin tondu, bu yıl tahminimiz 257 bin tona ulaşması. Arpa üretiminde yüzde 108'lik bir artış olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Buğdayda henüz hasadın başlamadığını ama yağışın yüksek olması nedeniyle bu üründe de yüksek bir verim beklediklerini belirten Atalar, çiftçilerin bereketli bir yıl geçirmesini diledi.

Çiftçi ve vatandaşları yangına sebebiyet vermemeleri konusunda da uyaran Atalar, şunları kaydetti:

"Herkesin dikkatli olması gerekiyor. Özellikle yolculuk yapanların izmaritlerini, boş şişeleri gelişi güzel yol kenarına atmamaları önemli. Camlar güneş altında mercek görevi görüp yangın çıkarabiliyor, izmaritler yine aynı şekilde. Elektrik tesisatlarına dikkat edilmesi, piknik ateşi yakılmaması lazım. Vatandaşlarımızdan ve çiftçilerimizden yangına sebebiyet verecek her türlü davranıştan kaçınmalarını bekliyoruz."

"Verimden memnunuz"

Merkez Sur ilçesinin kırsal Kengerli Mahallesi'nin muhtarı Aydın Alakuş da bu yıl geçen yıla oranla verimin çok iyi olduğunu söyledi.

Kendisine ait 1000 dönümlük tarlada buğday, arpa ve mercimek ürettiğini anlatan Alakuş, "Çiftçi olarak verimden bu yıl memnunuz. Buğdayda da aynı şekilde yüksek verim olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ürün başına belirlenen fiyatların iyi olduğunu aktaran Alakuş, girdi maliyetlerinin düşmesini istediklerini söyledi.

Çiftçi Faruk Alakuş ise Türkiye'nin ikinci büyük sulama barajı olma özelliğini taşıyacak Silvan Barajı'nın bir an önce tamamlanmasını beklediklerini ifade ederek, "Şu anda yılda bir ürün alıyoruz. Sulama imkanına kavuşursak yılda 2 defa ürün üretebileceğiz. Bu hem üreticiye hem tarlada çalışana hem de ülkeye katkı sunacaktır." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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