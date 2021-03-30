Diyarbakırlı 4 sporcu milli takıma seçildi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Trabzon'da gerçekleştirilen Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonasına katılan Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü sporcuları derece ile döndü.
Trabzon'da gerçekleştirilen Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonasına katılan Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü sporcuları derece ile döndü.
Şampiyonada erkekler kategorisinde Ferhat Bekmez birinci, Mustafa Çelik üçüncü, kadınlar kategorisinde Nazdar Ayata ikinci, Gülay Sarı ise üçüncü oldu.
Elde ettikleri derece ile Diyarbakırlı 4 sporcu milli takıma seçildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin