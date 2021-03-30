Diyarbakırlı 4 sporcu milli takıma seçildi
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Diyarbakırlı 4 sporcu milli takıma seçildi

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakırlı 4 sporcu milli takıma seçildi

Trabzon'da gerçekleştirilen Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonasına katılan Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü sporcuları derece ile döndü.

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Trabzon'da gerçekleştirilen Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonasına katılan Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü sporcuları derece ile döndü.

Şampiyonada erkekler kategorisinde Ferhat Bekmez birinci, Mustafa Çelik üçüncü, kadınlar kategorisinde Nazdar Ayata ikinci, Gülay Sarı ise üçüncü oldu.

Elde ettikleri derece ile Diyarbakırlı 4 sporcu milli takıma seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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