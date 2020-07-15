Diyarbakırlı 15 Temmuz şehitleri anıldı FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan polis memuru Halit Gülser ile İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan işçi Askeri Çoban, Diyarbakır'daki mezarları başında anıldı.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan polis memuru Halit Gülser ile İstanbul Boğaziçi Köprüsü 'nde şehit olan işçi Askeri Çoban, Diyarbakır 'daki mezarları başında anıldı.

Diyarbakır Valiliği'nce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan polis memuru Halit Gülser ile İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan işçi Askeri Çoban kabirleri başında anıldı.

Vali Münir Karaloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan anma programı, Dicle ilçesine bağlı kırsal Pekmezciler Mahallesi'ndeki şehit polis memuru Halit Gülser'in kabri ziyaretiyle başladı. Şehit Halit Gülser'in babası Ömer Gülser, anma programında yaptığı konuşmada, bir daha darbe girişiminin yaşanmaması için temennide bulundu. Şehidin 12 yaşındaki kardeşi Hasan, polis özel hareket üniformasını giyerek, ağabeyinin kabri başında dua etti. Polis memuru Halit Gülser'in kabrinin ziyaretinin ardından Vali Münir Karaloğlu ve beraberindekiler, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Boğaziçi Köprüsü'nde darbeci askerler tarafından şehit edilen Askeri Çoban'ın Ergani ilçesindeki kırsal Yayvantepe Mahallesi'nde bulunan kabrini ziyaret etti. 'HİÇBİR İHANETE MİLLET OLARAK GEÇİT VERMEYECEĞİZ'Şehidin babası Mehmet Çoban'a taziyelerini ileten Vali Karaloğlu, anma programında yaptığı konuşmada hiçbir ihanete millet olarak geçit vermeyeceklerini söyledi. Karaloğlu, "Bütün şehitlerimize rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri onların şefaatine nail eylesin. 251 şehidimiz var, ama 83 milyon da şahit, Diyarbakır'ımız da şahit. Bu hainlere, ismi ne olursa olsun, alfabede hangi harfi kullanırsa kullansınlar, hiçbir ihanete, hainliğe millet olarak geçit vermeyeceğiz" dedi.

Şehit Askeri Çoban'ın oğlu Okan Çoban, bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bütün şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz, bugün acımız yenilendi. Çok şükür fırsat vermedik onlara" dedi.

- Diyarbakır

Kaynak: DHA