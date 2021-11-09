Diyarbakırkapı Eski Mardin Yolu Trafiğe Açıldı

DİYARBAKIR (Habermetre) - Diyarbakırkapı Eski Mardin Yolu Trafiğe AçıldıTarihi Mardin'in girişinde bulunan ve alanda devam eden otopark çalışmasından dolayı bir süre önce çökme meydana gelen "Diyarbakır Kapı - Eski Mardin Yolu" yeniden trafiğe açıldı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan V. Mahmut Demirtaş, geçen hafta alanda yaptığı incelemeler sırasında bu yolu trafiğe açacaklarını söylemişti. Vali Demirtaş'ın bu müjdesi üzerine çalışmalarını hızlandıran Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda "Diyarbakır Kapı - Eski Mardin Yolu" yeniden trafiğe açıldı. Vali Demirtaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. "Gerçekleştirdiğimiz yol ve otopark çalışmaları nedeniyle çökme meydana geldiği için bir süre trafiğe kapatmak zorunda kaldığımız 'Diyarbakırkapı - Eski Mardin Yolunu' trafiğe açtık. Yolumuz yeniden halkımızın hizmetinde. Hayırlı olsun. Kazasız sürüşler diliyorum. "Trafiğe açılan yolda tek şerit olacak şekilde Tarihi Mardin'e gidilebilecek. Geri dönüşler için ise İl Jandarma Alay Komutanlığı güzergahı kullanılabilecek.

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