DİYARBAKIR - Zerzevan Kalesi ve Karasu beyaza büründü
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DİYARBAKIR - Zerzevan Kalesi ve Karasu beyaza büründü

20.01.2021 12:42 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:54

Diyarbakır ile Mardin sınırından bulunan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi ve Karasu Çayı, kar yağışının ardından beyazlara bürünerek kartpostallık görüntü oluşturdu.

Diyarbakır ile Mardin sınırından bulunan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi ve Karasu Çayı, kar yağışının ardından beyazlara bürünerek kartpostallık görüntü oluşturdu.

Mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 2014'ten bu yana kazı çalışması devam eden UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, güzel manzaralara sahne oldu.

Beyazlara bürünen tarihi yerleşke Mardin ve Diyarbakır'da gelerek fotoğraf çekmek isteyenlerin de ilgi odağı oldu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, vadi yatağı boyunca ağaçlarla çevrili Karasu Çayı da, etrafındaki irili ufaklı onlarca şelaleyle güzel görüntü oluşturdu.

10 kilometrelik yürüyüş güzergahı bulunan vadi, ziyaretçilerine, su sesi eşliğinde kartpostallık görüntüler oluştu.

DİYARBAKIR - Zerzevan Kalesi ve Karasu beyaza büründü
DİYARBAKIR - Zerzevan Kalesi ve Karasu beyaza büründü
DİYARBAKIR - Zerzevan Kalesi ve Karasu beyaza büründü
DİYARBAKIR - Zerzevan Kalesi ve Karasu beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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