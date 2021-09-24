DİYARBAKIR - Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, esnafı ziyaret etti
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve parti yönetiminin Diyarbakır Sur İlçesi Gazi Caddesi esnafını ziyareti Tarihi Ulu Cami, Hasan Paşa Hanı ve Dört Ayaklı Minareyi gezmeleri DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulunmak üzre gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ...
SUR, DİYARBAKIR (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve parti yönetiminin Diyarbakır Sur İlçesi Gazi Caddesi esnafını ziyareti
Tarihi Ulu Cami, Hasan Paşa Hanı ve Dört Ayaklı Minareyi gezmeleri DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulunmak üzre gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile beraberinde parti yöneticileri, Sur İlçesi Gazi Caddesi esnafını ziyaret etti.